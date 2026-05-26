1ª Divisão: Última rodada define mata-mata e desistência do Santa Cruz muda configuração do Campeonato

A 10ª rodada do 28º Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão de Mogi Guaçu terá clima de decisão. Três equipes já garantiram vaga nas quartas de final: Brais, Vila Miranda e Itaqui. No entanto, outras cinco vagas ainda estão em aberto e serão definidas no próximo domingo, 31 de maio, a partir das 10h.

O destaque da última rodada será entre LA 12 e Brais, no Estádio Municipal Carlos Nelson Bueno, o Furno, no Parque Cidade Nova. O LA 12, com 15 pontos, depende apenas de si para avançar. Um empate já basta, mas a derrota pode abrir espaço para que Ipiranga, Valência, Havaí ou até o Paulista (8º colocado) o ultrapassem.

No Centro Esportivo José Américo Caveanha, o Cerep, na Vila Paraíso, o Itaqui vai encarar o Paulista. O Itaqui também já está classificado, mas o Paulista precisa de uma vitória para chegar a 15 pontos e se manter vivo. Qualquer outro resultado praticamente elimina o time da Zona Sul.

O jogo mais dramático deve acontecer no Centro Esportivo Prefeito Nelson de Paula Bueno, o Aica, no Jardim São Pedro, no qual os times do Valência e Havaí se enfrentam em confronto direto. Ambos têm 12 pontos e quem vencer praticamente garante a vaga. O empate, porém, pode complicar a vida dos dois, deixando-os dependentes dos resultados paralelos.

No Centro Esportivo Antonio Campano, o Campano, no Jardim Bela Vista, o Munhoz mede forças contra o Anhumas. O Munhoz já está eliminado, mas o Anhumas ainda sonha e precisa vencer para chegar a 12 pontos e torcer contra Valência, Havaí e Paulista.

A final do 28º Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão de Mogi Guaçu está marcada para o dia 28 de junho, quando o campeão levantará o Troféu Antonio Vitor dos Santos, o Toninho Luxa.

Desistência

Como o Santa Cruz solicitou a desistência do campeonato por falta de recursos para manter a equipe, nenhum time que disputa atualmente o Amadorzão será rebaixado para a 2ª Divisão do Campeonato Municipal de Mogi Guaçu de 2027. A consequência direta é que dois clubes que irão disputar a Segundona de 2026 subirão para a elite do futebol de Mogi Guaçu em 2027, o que vai aumentar o torneio para 12 equipes na próxima temporada.

O caso do Santa Cruz ainda será analisado pela Comissão de Justiça Desportiva, órgão vinculado à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL). O presidente da Comissão, Maycon Cléber Tomé, explicou que ainda não há um parecer sobre o assunto.

“Em datas futuras teremos uma melhor situação, o melhor entendimento do caso para que se resolva esse problema referente ao Santa Cruz. A Comissão de Justiça Desportiva vai analisar, no decorrer do Campeonato da 2ª Divisão, a condição do Santa Cruz e dar um parecer para todas as equipes envolvidas de acordo com o Código de Justiça Desportiva”, informou.