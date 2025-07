A espera acabou: Outback chega a Mogi Guaçu

Sócia regional da marca, Márcia Piellusch,

A espera acabou. Na próxima segunda-feira, 23 de junho, o Outback Steakhouse inaugura um restaurante na área externa do Shopping Boulevard Mogi Guaçu, trazendo para a cidade o famoso #Momento Outback e estreando um projeto arquitetônico inédito na região. Nesta entrevista, a sócia regional da marca, Márcia Piellusch, que começou na empresa como garçonete, conta sobre sua carreira e fala sobre as expectativas com a nova unidade, que recebeu R$ 5 milhões em investimentos e gerou 80 empregos diretos. Ela ainda detalha os diferenciais do restaurante de inspiração australiana que desde 1997 vem conquistando os brasileiros.

Quais os motivos da escolha de Mogi Guaçu para a inauguração de um restaurante da marca?

Márcia Piellusch – Além do fato de ser uma cidade de grande relevância econômica e turística, que acreditamos ter muito potencial para o nosso negócio, a escolha de Mogi Guaçu atende a uma antiga demanda dos moradores da cidade e de municípios vizinhos, como Mogi Mirim, Itapira, São João da Boa Vista e Espírito Santo do Pinhal. Ao abrirmos as portas do Outback do Shopping Boulevard, na próxima segunda-feira, dia 23, ficaremos mais próximos e passaremos a fazer parte da rotina de um público que há anos nos pede um Outback, ampliando consideravelmente o raio de alcance da marca.

Quais são as expectativas com a unidade?

Márcia Piellusch – São as melhores possíveis. Conforme comentei acima, acreditamos muito no potencial de Mogi Guaçu e entorno, onde já possuímos inúmeros clientes que frequentam o Outback em outras localidades. Além disso, temos uma longa história de sucesso na região de Campinas, que agora passa a contar com nove Outbacks. Estamos reforçando nosso compromisso de longo prazo com a região, na qual iniciamos nossa trajetória há 25 anos, em setembro de 2000, com a abertura da unidade do Iguatemi Campinas, que foi o sexto Outback brasileiro e o primeiro fora de uma capital. Para você ter uma ideia da importância dessa região para nós, esta é a quinta inauguração em um período de apenas três anos, com um investimento total de cerca de R$ 25 milhões e mais de 400 empregos diretos gerados. Desde junho de 2022, abrimos duas novas casas em Campinas, uma em Limeira, uma em Santa Bárbara D´Oeste e agora em Mogi Guaçu. Enxergamos muito potencial na região como um todo e continuaremos com olhar atento a ela.

O restaurante de Mogi Guaçu integra um movimento atual de expansão da rede país e no interior paulista, certo?

Márcia Piellusch – Sim. Nos últimos anos temos feito um grande movimento de ampliação de nossa atuação, buscando chegar a novas praças. Além da unidade do Shopping Boulevard, outros quatro restaurantes devem ser abertos no país até o final do ano, totalizando 15 inaugurações em 2025. Falando especificamente do interior paulista, fora Mogi Guaçu, neste ano já abrimos unidades em Taubaté, Araraquara e Franca.

O restaurante do Shopping Boulevard possui algo diferente dos demais?

Márcia Piellusch – O restaurante de Mogi Guaçu é o primeiro da região a contar com nosso novo conceito arquitetônico, mais contemporâneo e descontraído, inspirado no Outback Casinha, primeira unidade da marca no país, aberta em 1997, que foi reinaugurada no no ano passado, totalmente reformulada. A intenção é trazer aos clientes uma imersão ainda maior na temática australiana. São várias novidades, como o bar, que remete a um jipe estacionado no deserto australiano. Outro detalhe interessante é que as luminárias contam com design inspirado na cebola do Outback — baseado na flor australiana Waratah. O restaurante de Mogi Guaçu também traz uma escultura gigante em formato de onda, feita com quilhas de pranchas de surf, e mais quadros, incluindo fotos produzidas com Inteligência Artificial de pessoas explorando a Austrália de hoje, além de animais australianos não muito convencionais, como a libélula gigante e o besouro gigante, que só existem lá. Dessa forma, passamos a trazer outras referências de imagens desse país tão rico, para além de coalas e cangurus, fugindo do lugar comum.

Você mencionou que o Outback está no Brasil desde 1997 e desde 2000 na região de Campinas. Qual o segredo para manterem a marca tão relevante até hoje?

Márcia Piellusch – Primeiramente, é importante reforçar que somos muito gratos pela receptividade do consumidor brasileiro desde o início da nossa trajetória e que temos muito orgulho de nossa história aqui. Mais do que boa comida, procuramos oferecer uma experiência memorável. Além de ser muito conectado com a marca por conta dos produtos, nosso público tem também muita confiança de que o Outback oferece sempre uma experiência de excelência, dentro de um alto padrão de qualidade, em qualquer unidade em que esteja. Isso faz que as pessoas busquem sempre estar conosco em momentos memoráveis, de celebração. Também somos muito conhecidos pela nossa hospitalidade e inovação, fazendo com que o cliente retorne constantemente aos nossos restaurantes, para conhecer as novidades, ou porque tem um vínculo grande com algum produto específico.Isso nos diferencia no mercado.

O Outback possui um sistema diferenciado de negócios. Pode explicar como funciona?

Márcia Piellusch – O modelo do Outback é de sociedade, não de franquia. Cada restaurante possui um sócio proprietário, que é cuidadosamente selecionado e treinado pela empresa. Atualmente, mais de 80% dos sócios-proprietários dos restaurantes Outback começaram sua jornada na cozinha, no salão ou como garçons, por exemplo. São pessoas que cresceram dentro da companhia e construíram suas carreiras com a marca. Tornar-se um líder dentro da organização requer bastante envolvimento e comprometimento com o negócio, bem como a demonstração de atitude positiva alinhada aos valores e princípios do Outback. O Leo Oliveira, sócio proprietário do Outback aqui de Mogi Guaçu, é um exemplo disso, ele começou na empresa há 21 anos como auxiliar de limpeza de salão e foi crescendo até, recentemente, ser convidado comandar seu próprio restaurante e ter o tão aguardado nome na porta, que é uma característica muito conhecida do Outback.

Você também é um exemplo desse crescimento na empresa?

Márcia Piellusch – Sou sim, com muito orgulho. Comecei no Outback em 2000, como Waitress (garçonete), no restaurante do Iguatemi Campinas, e em apenas três meses já passei a coordenadora de plantão. Um tempo depois assumi meu primeiro cargo de gerência, no qual fiquei por cinco anos. Em 2011, fui convidada a assumir a unidade Portal Morumbi em São Paulo como sócia, onde fiquei por quatro anos, e em 2015 tive a oportunidade de voltar para o Outback Iguatemi Campinas, dessa vez como sócia proprietária. Após dois anos e meio, fui convidada a assumir uma parte do mercado do interior da rede como sócia regional. Inicialmente, passei a cuidar de cinco restaurantes, depois o mercado foi aumentando. Atualmente, sou sócia de 19 restaurantes, tendo cerca de 1.700 Outbackers, como chamamos nossos colaboradores, sob minha gestão.

Serviço

Outback Shopping Boulevard Mogi Guaçu

Endereço: Av. Mogi Mirim, 210 – Centro, Mogi Guaçu

Abertura ao público: dia 23 de junho, segunda-feira, a partir das 11h30

Horários: de domingo a quinta-feira e feriados, das 11h30 às 22h; sexta-feira e sábado, das 11h30 às 22h30.

