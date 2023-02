Em mais um livro o Professor Igor Zorzetto Pinheiro, Professor da Rede Pública de Ensino e colecionador nato de Cavaleiros do Zodíaco, um dos maiores fãs desde 1994 e colecionador desse anime da nossa região comenta sobre mais uma linda história dos Cavaleiros do Zodíaco.

No livro a “O Melhor Filler da História”: simplesmente, essa é a frase mais do que

justa ao se tratar dessa série/anime, considerada pelos verdadeiros fãs mais do

que especiais de Saint Seiya / Cavaleiros do Zodíaco.

A Saga de Asgard, baseada na Mitologia Nórdica, foi o toque ideal para

que os fãs de Cavaleiros se concretizassem ainda mais após assistirem a Saga

do Santuário. O impacto dessa Saga foi tão grandiosa que, até nos dias de

hoje, permanece inédito aos olhares mais analíticos dos Animes em geral.

Outros, firmam a ideia que merecia até mesmo um Mangá especial. A tentativa

de unir as forças do Cosmo dos Guerreiros em batalhas extremamente

detalhadas foi suprema para as crianças, jovens e adultos que o assistiram.

Vale ressaltar que a Toei Animation e Kurumada nunca mais conseguiram

atingir o toque especial que essa Saga de Asgard produziu; foi nada mais, nada

menos,que Épico.

O segundo livro completa uma Era dos anos 90 que era obcecada por Cavaleiros do Zodíaco. Se você é um fã vale a pena conferir essa obra, única e exclusiva. O livro pode ser baixado em PDF assim como a Arte que foi feita especialmente por uma artista de São Paulo, SP e inédita.

https://sites.google.com/view/deolhonozodiaco/