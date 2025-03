Credito: Prefeitura Municipal

Em um partida com bastante gols e emoção foi iniciado neste domingo ( 9 de março ) o Campeonato Amador da cidade guaçuana.O LA 12 derrotou por 3 a 2 a equipe do Brais O time do Brais é o atual campeão do Amador de Mogi Guaçu.

A competição, que é organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL). Os demais jogos da rodada serão realizados no próximo domingo, 16 de março, a partir das 10h. O time campeão levará para casa o Troféu Wagner Lazarini Ribeiro .