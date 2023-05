Abrasel e Coca-Cola criam parceria para capacitação em sustentabilidade para pequenos varejistas

Para inspirar e apoiar o crescimento de pequenas empresas do varejo alimentício, a Coca-Cola Brasil apresentou ao mercado o seu hub para capacitação dos microempreendedores: o “Coca-Cola dá um gás no seu negócio”. A companhia inicia uma nova etapa da plataforma com o Tempero Sustentável – programa de capacitação gratuita e online em ESG (Environmental, Social and Governance, ou em português, Meio Ambiente, Social e Governança), feito em parceria com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) e Sebrae e aberta ao público a partir desta terça-feira (25). O curso está disponível em uma nova página da plataforma chamada ‘Seu Negócio Sustentável’.

Estrelados pelo ator Hugo Bonemer, os vídeos apresentam para um público ainda não tão familiarizado com o tema o que essa sigla (ESG) representa, traduzindo os conceitos de forma didática e aproximando-os ao dia a dia dos bares e restaurantes como um importante diferencial competitivo e um compromisso desses negócios. Entre as ações a serem incorporadas – que, inclusive, podem ajudá-los a reduzir custos e melhorar sua reputação – estão muitas dicas relacionadas a gestão de resíduos, controle do desperdício de água e energia, compra de alimentos de origem responsável e transparência nas relações com funcionários, clientes e fornecedores.

“Nosso objetivo no ‘Coca-Cola dá um gás no seu negócio’ é munir os empreendedores com informações que são pertinentes ao seu negócio, e por isso este conteúdo não poderia faltar. O ESG pode e deve ser aplicado para todos os tamanhos de empresas e o Tempero Sustentável ajuda aproximar o tema do pequeno varejo alimentício. São pequenas mudanças e práticas que podem trazer muitos benefícios tanto ambientais quanto financeiros. Prover este conhecimento para esse público reforça o compromisso da companhia em refrescar o mundo e fazer a diferença”, afirma Katielle Haffner, Head de Relações Corporativas e ESG da Coca-Cola Brasil.

Esta é a primeira vez, após a pandemia, que a organização realiza uma capacitação sobre essa temática para apoiar os empresários em uma retomada econômica de forma sustentável. Os vídeos estarão disponíveis neste https://cocacoladaumgasnoseunegocio.com/sustentabilidade/ e todos os participantes que concluírem o curso receberão um certificado assinado em nome da companhia e da Abrasel.

Outros dois nomes de peso fazem participação especial no curso, contando sobre como a sustentabilidade influenciou suas jornadas profissionais e pessoais – a embaixadora da plataforma “Coca-Cola dá um gás no seu negócio” e chef pernambucana Dona Carmem Virgínia, campeã do prêmio Potências e proprietária do restaurante Altar Cozinha Ancestral; e, em breve, será publicada a participação da diretora presidente da Central de Cooperativas de Materiais Recicláveis do Distrito Federal e estudante de Direito, Aline Sousa.

A pesquisa Pulso do Pequeno Negócio, realizada pelo Sebrae em parceria com o IBGE, mostra que, no setor de alimentação, somente 36% dos empreendimentos usam matéria-prima ou material reciclável em seu processo produtivo; 10% captam água da chuva ou reutilizam água; e 6% usam energia solar – ações que, quando incorporadas, podem diminuir consideravelmente as despesas e os impactos negativos no meio ambiente. Os consumidores, em contrapartida, se mostram cada vez mais conectados com as ações sustentáveis das empresas. Um exemplo disso é o resultado de um estudo realizado pelo Ipec, que aponta que 72% dos clientes desejam receber os pedidos de delivery sem plástico descartável, sendo que 15% afirmam já ter deixado de pedir em um restaurante por se sentir incomodados pela quantidade de plástico utilizado nas embalagens.

Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), essa iniciativa ajuda os bares e restaurantes a enxergarem a economia circular como uma oportunidade de ser mais eficientes e atender a essas demandas dos consumidores.

“Os cursos foram desenvolvidos para apoiar de maneira efetiva quem empreende ou trabalha no setor, não só na compreensão dos conceitos, mas na aplicação prática dos mesmos”, avalia o presidente da Abrasel, Paulo Solmucci.

Para ele, é importante mostrar que a sustentabilidade ambiental pode e deve vir acompanhada da sustentabilidade econômica e social. “É uma relação de ganha-ganha com o meio ambiente, com as comunidades do entorno, com os próprios funcionários e clientes. Nosso setor movimenta muitas pessoas, desde a agricultora, o motorista do caminhão que faz as entregas, a manobrista, o músico, o motoboy, a garçonete, o auxiliar de cozinha, o pessoal da limpeza, o artesão, os catadores de recicláveis. São muitos elos numa mesma cadeia e acreditamos que com ações simples é possível gerar impacto positivo para os negócios, para a sociedade e para o planeta, contemplando todos estes elos”, afirma.