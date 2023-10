Alabama Tap Container recebe prêmio melhores do ano

Pense um um lugar para passar momentos com a família e amigos no final do seu dia ou ainda no final de semana.

O local é na Choperia Alabama Tap Container aonde se vai desfrutar daquele Chopp gelado ou refrigerante ou um magnifico suco gelado.

Podendo ser acompanhado das deliciosas porções de croquete de mandioca e costela ou ainda as porções de batata frita moda da casa ou as iscas de tilápia .

Ou ainda aproveitar os deliciosos espetos de diversos sabores e lanches. Venha nos fazer uma visita e passar momentos de alegria e saborear nossos produtos com qualidade e sabor. Venha nos visitar em um espaço diversificado e preparado para lhe receber.

Nosso atendimento é das quartas-feiras , quintas-feiras das 17:00 as 23:00 horas.

Na sexta-feira das 17:00 as 00:00 Horas.

No sabado das 16:00 as 00:00 horas e no domingo das 16:00 as 23:00 horas.

Nosso endereço é na avenida 22 de outubro ,734. Na cidade de Mogi Mirim.

Siga no Instagram : @alabamatap