Alistamento Militar pode ser feito pela internet até 30 de junho

O Alistamento Militar para homens que têm ou que completam 18 anos em

2021 poderá ser feito, em atenção às medidas de prevenção à Covid-19,

pela internet até o dia 30 de junho, em www.alistamento.eb.mil.br.

O secretário da Junta de Serviço Militar de Mogi Guaçu, Paulo Sergio

Diroldi, explica que o processo é obrigatório a todos os cidadãos

brasileiros do sexo masculino que atingem a maioridade. “Após a

inscrição, todos participam de etapas de seleção realizadas para

escolher quem segue para incorporação na Marinha, Aeronáutica ou no

Exército em 2022”, disse.

De acordo com ele, quem fizer o alistamento dentro do prazo começa a ser

chamados a partir de 1º de julho em processo seletivo que ocorrerá até o

dia 28 de outubro. “Homens que apresentarem boas condições de saúde

físicas e mentais devem ser selecionados. Mas, para designação em uma

Força Armada, depende da aptidão pessoal. Das habilidades e

competências”, conta.

Como fazer?

O alistamento pode ser realizado de forma online, pelo computador ou

celular, através do site www.alistamento.eb.mil.br. A partir do

cadastro, o candidato receberá as instruções referentes às etapas

seguintes, como a data e local de apresentação. Em caso de dificuldade,

o interessado pode fazer a inscrição presencialmente na sede da Junta de

Serviço Militar de Mogi Guaçu, situada na Avenida Paulista, 338, Jardim

Centenário. Para mais informações, o número de contato é (19) 3818-2768.

Como funciona o Serviço Militar?

O alistamento militar é obrigatório para todo cidadão brasileiro do sexo

masculino. Brasileiros naturalizados ou por opção deverão realizar o

alistamento no prazo de 30 dias, contados a partir da data em que

receber o certificado de naturalização ou da assinatura do termo de

opção. Quem perder o prazo deve comparecer à Junta de Serviço Militar,

pagar a multa prevista na legislação vigente e realizar o seu

alistamento.

O cidadão que não se alistar não poderá, entre outras coisas, obter ou

prorrogar a validade do passaporte, prestar exame ou matricular-se em

qualquer estabelecimento de ensino, participar de concursos públicos,

obter carteira profissional ou registro de diploma de profissões

liberais.