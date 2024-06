Avenida dos trabalhadores será interditada para montagem da estrutura do Arraial

A partir da 5h da manhã desta quinta-feira, 6 de junho, a Avenida dos Trabalhadores será interditada no sentido centro-bairro no trecho em frente às arquibancadas da via. A interdição será da Rua José de Paula até a rotatória do supermercado Rofatto. E na sexta-feira, 7, a avenida também será bloqueada a partir das 5h da manhã no sentido bairro-centro da Travessa Maria Lobato até a Rua José de Paula. A interdição será necessária para a montagem da estrutura do Arraial do Guaçu 2024, que ocorrerá no local nos dias 7 e 8 de junho. O trecho interditado da Avenida dos Trabalhadores será liberado para o trânsito ao meio-dia do domingo, 9 de junho.