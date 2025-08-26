Base da Comunitária da Guarda Municipal é fechada

A Base Comunitária da Guarda Municipal localizada na Zona Norte foi desativada pela Administração do Prefeito Rodrigo Falsetti.

A base era uma referencia na região dos Ype e deste a sua inauguração no comando do Prefeito Paulo de Barros sempre levantou e dividiu opiniões contrarias e a favor da implementação da Base.

Na época o Secretário da Segurança era o atual vice-prefeito Major Tckumantel e a desativação da Base da Guarda Municipal Comunitária ira dar lugar a um posto de atendimento do Samae .