Boxe e Muay Thai reune 100 atletas em competição na cidade guaçuana

Fotos: Prefeitura Municipal.

O III Campeonato Guaçuano de Boxe e Muay Thai (CGBEMT), que foi realizado no sábado, 15 de março, foi um sucesso. Além das emocionantes lutas, a competição arrecadou cerca de 1.000 litros de leite, que serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social de Mogi Guaçu. Realizado pela Secretaria de Esporte e Lazer (SEL), o evento aconteceu no Furno, no Parque Cidade Nova, e contou com a participação de 100 lutadores.

Entre os guaçuanos que se destacaram estão Otávio Henrique Monteiro (categoria leve até 60 kg), Albert Henrique (meio-médio até 65kg), Guilherme Almeida (peso-médio até 75kg), Wagner Marcelo Pires (peso-médio até 75kg) e Kalel Araújo de Souza (peso-cruzador até 85 kg).