Brasília FC/Brais X EC Santa Cruz estão na final do Amador da 1º Divisão Guaçuana

Em uma partida com muitas emoções e presença de uma grande torcida no Centro Esportivo Antônio Campano a partida resultado terminou: Brasília FC/Brais 0 X 0 LA 12 FC no tempo normal. Já nos pênaltis o Brasília FC/Brais venceupelacontagem de 4 a 1. Gols pela equipe do Brasilia/Brais :Daniel,Mateus Godoy ,João Santos (converteu) e Pauli Henrique. Para o LA 12 FC vez o gol Bruno Lasarini.

No Centro Esportivo Carlos Nelson Bueno aconteceu o jogo terminou em EC Santa Cruz 1 X 1 Paulista FC. Os gols foram marcados pelo EC Santa Cruz , Everton Santos marcou aos 40 minutos do 1º tempo e na etapa final Ruan Borges empatou o jogo aos 11 minutos do 2º tempo para o Paulista F.C. e com este resultado a partida foi decidida nos pênaltis . E o EC Santa Cruz venceu pela contagem de 6 a 5. Os autores das cobranças dos penaltis do EC Santa Cruz foram: Mateus Carvalho ,Renan souza ,Vinicius Silva,Luiz Guilherme, ,Jeverson e João Carlos nas cobranças dos penaltis do Paulista FC foram

Vinicius de Pino , Davi Alves, , Diego Luciano , Marcelo Marques e Ruan Borges .