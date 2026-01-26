Caminhada turística ecológica é sucesso em Martinho Prado Junior

A Caminhada Turística Ecológica realizada neste domingo, 25 de janeiro, foi um grande sucesso e reuniu dezenas de participantes na Fazenda Campininha, no Distrito de Martinho Prado Júnior. Promovido pela Secretaria de Turismo, a caminhada proporcionou integração, contato com a natureza e incentivo às práticas de atividades ao ar livre. O percurso de 12 km agradou os participantes com belas paisagens. A ação também teve caráter solidário, com a arrecadação de leite e óleo, que serão destinados para o Fundo Social de Solidariedade de Mogi Guaçu. O evento fortalece o turismo ecológico no município e já deixou boas expectativas para as próximas edições.