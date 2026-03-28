Canta Guaçu vai reunir música sinfônica e coral em noite especial com entrada gratuita

A Secretaria Municipal de Cultura vai promover no dia 7 de abril, uma terça-feira, mais um espetáculo do Canta Guaçu. O evento, que será a partir das 20h, acontecerá no Teatro Tupec do Centro Cultural, no Jardim Camargo, e faz parte da programação do aniversário de 149 anos de emancipação político-administrativa de Mogi Guaçu, que será comemorado em 9 de abril.

A apresentação reunirá a Banda Sinfônica de Mogi Guaçu e os Corais da Corporação Musical Marcos Vedovello (CMMV), em uma noite dedicada à música e a integração cultural. A entrada é gratuita, porém, será necessário reservar o ingressos previamente pelo link: https://megabilheteria.com/evento?id=20260317182249.

Além disso, o público é convidado para contribuir com a doação de um litro de leite, porque toda a arrecadação será destinada para a Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu, reforçando o caráter solidário do Canta Guaçu.

Sem um tema específico nesta edição, o espetáculo terá uma hora de exibição e o repertório será voltado para músicas nacionais, como choro, samba, sinfônica e MPB. Toda apresentação será conduzida pela própria Corporação e terá a regência do maestro Benedito Di Carvalho.

A proposta é valorizar a diversidade musical e destacar o talento dos integrantes da banda sinfônica e dos corais, proporcionando ao público uma experiência artística envolvente e acessível.

Para o secretário-adjunto de Cultura, Rodrigo Peguin, o evento representa uma oportunidade de aproximação entre a população e a produção artística da cidade. “O Canta Guaçu é um convite para que todos vivenciem a força da nossa cultura, celebrando o talento local em uma noite que reunirá música, emoção e solidariedade. Esperamos a presença da comunidade para prestigiar e fazer parte desse momento especial”, destacou.