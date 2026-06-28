CDHU inicia regularização de 158 imóveis no Jardim Novo Itacolomy

A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) deu início ao processo de cadastramento de 158 imóveis no Jardim Novo Itacolomy, Zona Sul de Mogi Guaçu. A iniciativa tem como objetivo regularizar a situação dos moradores e possibilitar, posteriormente, a emissão das matrículas definitivas em cartório. Com isso, as famílias terão segurança jurídica e se tornarão proprietárias legítimas de suas casas.

Na noite desta quinta-feira, 25 de junho, equipe da CDHU se reuniu com os moradores na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Profº Antonio Carnevalle Filho, no Jardim Novo Itacolomy. O encontro contou com a presença do prefeito Rodrigo Falsetti e demais autoridades municipais, que acompanharam a apresentação dos trâmites necessários para a regularização.

“Após mais de 30 anos de espera, essas famílias finalmente estão mais próximas de receber a matrícula e a escritura definitiva de seus imóveis. É o reconhecimento de um direito aguardado por décadas. Em breve, cada morador poderá afirmar, de fato e de direito, que a casa onde vive é oficialmente sua. Seguimos trabalhando em parceria com o Legislativo para transformar sonhos antigos em realidade”, comentou o prefeito.

O secretário interino da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SPDU), Vinícius Francisco Gurjão, destacou que o processo de regularização habitacional neste núcleo da CDHU tem avançado de forma significativa. “As famílias receberam orientações detalhadas da CDHU, que explicou passo a passo o procedimento até a emissão das matrículas definitivas”, disse.

A partir de agora, equipes da CDHU irão visitar os imóveis para realizar o cadastramento. O processo será conduzido por meio da Regularização Fundiária Urbana (Reurb), reforçando o compromisso do Governo do Estado de São Paulo em ampliar o acesso para a habitação popular e assegurar melhores condições de vida para comunidades inteiras.

Os vereadores Pezão, Paulinho e Adriano Batatinha, além do presidente da Câmara, Guilherme da Farmácia, também participaram da reunião com os moradores.