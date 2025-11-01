Centros Esportivos estarão fechados no feriado de Finados

Em razão do feriado nacional do Dia de Finados, que será celebrado neste domingo, 2 de novembro, a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) informa que os 15 Centros Esportivos de Mogi Guaçu estarão fechados nesse dia. Todos os equipamentos públicos de esporte voltam a funcionar normalmente na segunda-feira, 3 de novembro.

A medida tem como objetivo propiciar o descanso dos servidores públicos que atuam nos Centros Esportivos. “Os usuários que já tinham atividades agendadas devem contatar as respectivas unidades para reprogramação de treinos ou aulas”, falou o secretário-adjunto da SEL, Paulo César Moreira.

Amador

Por conta do feriado desse domingo, 2 de novembro, a rodada do 27º Campeonato Municipal de Futebol da 3ª Divisão foi adiada para o próximo final de semana, assim como os jogos do 20º Campeonato Municipal de Futebol Quarentão.