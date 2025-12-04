Cida Moreira canta e toca “Todas as Canções” em show gratuito

Credito: Murilo Alvesso.

A Cia da Hebe promove, neste sábado, na 2ª Mostra de Arte Híbrida, um encontro especial entre o público e uma das vozes mais singulares da cena artística brasileira: Cida Moreira. Cantora, atriz e pianista, ela se apresenta gratuitamente em Espírito Santo do Pinhal, no show Todas as Canções, em uma celebração que reúne música, memória e afeto. Será o último show de Cida Moreira neste ano.

Com quase cinco décadas de trajetória, Cida Moreira sempre transitou por diferentes linguagens — da interpretação visceral ao lirismo musical, do teatro à poesia — construindo uma obra que desafia fronteiras e amplia o sentido de performance. No novo show, ela revisita canções que marcaram sua escuta e sua vida, num gesto de partilha íntima.

“É impossível cantar todas as canções que existem”, diz Cida. “Mas o desejo de cantar e interpretar as canções que me dizem coisas importantes, sonoras e belas define meu ofício e alimenta meu tempo de vida e de realizações. O repertório deste show é uma amostra significativa para este final de ano, enquanto novos sons são sonhados para os próximos trabalhos.”

O espetáculo reúne “pérolas” da música popular brasileira e composições internacionais que Cida transforma com sua assinatura interpretativa. Clássicos como Cajuína, Menino Bonito, O Ciúme, além de Soul Love e Back to Black, integram o repertório que, segundo ela, nasce de um sentimento simples e profundo: “o prazer imenso define meu cantar.”

Para Mônica Sucupira, coordenadora da Cia da Hebe, levar este show gratuito ao público reafirma o compromisso da companhia com a circulação e a democratização da arte. “Nosso propósito é fortalecer o acesso à cultura e celebrar a potência da música como espaço de encontro dentro da Mostra”, explica.

Cia da Hebe

Associação de arte e cultura sem fins lucrativos que ocupa um casarão com 122 anos no centro de Espírito Santo do Pinhal, a Cia da Hebe oferece gratuitamente oficinas, encontros, conversas e outras atividades, promovendo a formação, informação, criação e convivência por meio da arte. Ao longo do tempo, a iniciativa conquistou o público. “Tanto o Mostra quanto o CineHebeClube contam com uma comunidade diversa e vibrante. A cada atividade, novos rostos aparecem, especialmente entre os jovens, e a pluralidade se revela, pois temos um espaço aberto e acolhedor, onde diferentes práticas e pessoas se encontram”, diz Mônica.

Serviço:

SHOW DE CIDA MOREIRA: TODAS AS CANÇÕES

2a. Mostra de Arte Híbrida da Cia da Hebe

Quando: 06/12/2025, às 20h

Local: Calçadão da Cia da Hebe – Rua: Capitão João Batista Mendes Silva, 175, no centro de Espírito Santo do Pinhal / SP

Reserva gratuitas e programação completa da Mostra: https://ciadahebe.com.br/