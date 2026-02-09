Clube de Campo da Sylvamo aposta em lazer e bem-estar para atrair novos associados em Mogi Guaçu

Espaço tradicional da cidade Fundado há mais de cinco décadas em Mogi Guaçu, o Clube de Campo da Sylvamo se consolidou como um dos principais pontos de encontro para lazer, esporte e convivência na cidade.Localizado na Rua Eduardo Gonçalves Garcia, na Vila Champion, o espaço atende moradores da região que buscam qualidade de vida em um ambiente estruturado e familiar e infra estrutura voltada à família.

O clube oferece infraestrutura com piscina, sauna e academia equipada, voltada tanto ao lazer quanto à prática regular de atividades físicas. Na academia, professores especializados orientam os frequentadores, o que torna o local atrativo para quem deseja treinar com segurança e acompanhamento profissional. Planos para sócios e novos e públicos tradicionalmente ligado à empresa de papel Sylvamo, o clube vem ampliando seu público, com planos de associação familiares e individuais.

Uma das apostas é justamente abrir as portas também para quem não é funcionário da companhia, fortalecendo o vínculo com a comunidade guaçuana. Convite à convivência e à qualidade de vida em dias de calor intenso, o Clube de Campo da Sylvamo se apresenta como alternativa para famílias que procuram um espaço seguro para crianças, jovens e adultos.

A combinação de lazer, esporte e convivência tem sido usada pela diretoria como argumento central para conquistar novos associados e reforçar a imagem do clube como uma “extensão de casa” para seus frequentadores. Como obter mais informações: interessados em se tornar sócios podem buscar informações sobre valores, modalidades de associação e horários diretamente na secretaria do clube, em Mogi Guaçu. Contatos, atualizações de atividades e campanhas de associação também são divulgados nos canais oficiais e nas redes sociais do Clube de Campo da Sylvamo.