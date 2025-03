Coleta de recicláveis acontecerá no Parque dos Eucaliptos

No próximo sábado, dia 22 de março, o Parque da Amizade, localizado no Parque dos Eucaliptos, na Zona Sul, será ponto do LEVA (Local de Entrega Voluntária Assistida) para a coleta de materiais recicláveis. O projeto é uma iniciativa da Associação Protetores do Parque da Amizade, da Associação Cooper 3Rs e da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA). No período das 9h às 14h, o caminhão da coleta seletiva da SAAMA e a equipe da Cooper 3Rs estarão no Parque da Amizade fazendo a coleta dos materiais que os moradores levarem ao local. O projeto visa atender especialmente os moradores dos Parques dos Eucaliptos I, II e III e o Jardim Santa Madalena. O LEVA Móvel também estará à disposição da população neste sábado.