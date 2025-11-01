Confira a programação das telonas do Cineflix do Buriti Shopping

Confira a programação dos filmes Cineflix do Shopping Buriti dos dias ,30/10/2025 à 05/11/2025.
CHAINSAW MAN ? O FILME: O ARCO DA REZE (D) (DUBLADO) (CHAINSAW MAN ? THE MOVIE: REZE ARC) Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: JAPONÊS, Diretor: Tatsuya Yoshihara, Duração: 01:40:00h.
SALA 2
30/10/2025 – Quinta-Feira: 17:20h – 21:20h
31/10/2025 – Sexta-Feira: 21:20h
01/11/2025 – Sábado: 21:20h
02/11/2025 – Domingo: 21:20h
03/11/2025 – Segunda-Feira: 17:20h – 21:20h
04/11/2025 – Terça-Feira: 17:20h – 21:20h
05/11/2025 – Quarta-Feira: 17:20h – 21:20h
SE NÃO FOSSE VOCÊ (D) (DUBLADO) (REGRETTING YOU)
Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Josh Boone, Duração: 01:57:00h, com: Allison Williams, DaveFranco, Mckenna Grace.
SALA 4
30/10/2025 – Quinta-Feira: 16:50h – 19:20h
31/10/2025 – Sexta-Feira: 16:50h – 19:20h
01/11/2025 – Sábado: 16:50h – 19:20h
02/11/2025 – Domingo: 16:50h – 19:20h
03/11/2025 – Segunda-Feira: 16:50h – 19:20h
04/11/2025 – Terça-Feira: 16:50h – 19:20h
05/11/2025 – Quarta-Feira: 16:50h – 19:20h
O TELEFONE PRETO 2 (D) (DUBLADO) (The black phone 2)
Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: Inglês, Diretor: Scott Derrickson, Duração: 01:54:00h, com: Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw
SALA 1
30/10/2025 – Quinta-Feira: 16:40h – 19:10h – 21:40h
31/10/2025 – Sexta-Feira: 16:40h – 19:10h – 21:40h
01/11/2025 – Sábado: 16:40h – 19:10h – 21:40h
02/11/2025 – Domingo: 16:40h – 19:10h – 21:40h
03/11/2025 – Segunda-Feira: 16:40h – 19:10h – 21:40h
04/11/2025 – Terça-Feira: 16:40h – 19:10h – 21:40h
05/11/2025 – Quarta-Feira: 16:40h – 19:10h – 21:40h
A NOIVA CADÁVER (D) (DUBLADO) (Corpse bride)
Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2005, Idioma: Inglês, Diretor: Tim Burton e Mike Johnson, Duração: 01:17:00h.
SALA 2
30/10/2025 – Quinta-Feira: 19:30h
31/10/2025 – Sexta-Feira: 19:30h
01/11/2025 – Sábado: 19:30h
02/11/2025 – Domingo: 19:30h
03/11/2025 – Segunda-Feira: 19:30h
04/11/2025 – Terça-Feira: 19:30h
05/11/2025 – Quarta-Feira: 19:30h
GUERREIRAS DO K-POP: PARA CANTAR JUNTO (D) (DUBLADO) (KPOP DEMON HUNTERS SING-ALONG)
Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Maggie Kang, Chris Appelhans, Duração: 01:39:00h.
SALA 2
31/10/2025 – Sexta-Feira: 17:20h
01/11/2025 – Sábado: 17:20h
02/11/2025 – Domingo: 17:20h
SALVE ROSA (IDIOMA ORIGINAL) (SALVE ROSA)
Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Susanna Lira, Duração: 01:35:00h, com: Karine Teles, Klara Castanho, Ricardo Teodoro.
SALA 2
30/10/2025 – Quinta-Feira: 15:20h
31/10/2025 – Sexta-Feira: 15:20h
01/11/2025 – Sábado: 15:20h
02/11/2025 – Domingo: 15:20h
03/11/2025 – Segunda-Feira: 15:20h
04/11/2025 – Terça-Feira: 15:20h
05/11/2025 – Quarta-Feira: 15:20h
MAURICIO DE SOUSA: O FILME (IDIOMA ORIGINAL) (MAURICIO DE SOUSA – O FILME)
Ano de Produção: 2025, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Pedro Vasconcelos, Duração: 01:35:00h, com: Mauro Sousa, Tathi Lopes, Elizabeth Savalla.
SALA 1
30/10/2025 – Quinta-Feira: 14:35h
31/10/2025 – Sexta-Feira: 14:00h
01/11/2025 – Sábado: 14:35h
02/11/2025 – Domingo: 14:35h
03/11/2025 – Segunda-Feira: 14:35h
04/11/2025 – Terça-Feira: 14:35h
05/11/2025 – Quarta-Feira: 14:35h
FRANKIE E OS MONSTROS (D) (DUBLADO) (STITCH HEAD)
Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Steve Hudson, Duração: 01:32:00h.
SALA 5
30/10/2025 – Quinta-Feira: 14:35h
31/10/2025 – Sexta-Feira: 14:35h
01/11/2025 – Sábado: 14:35h
02/11/2025 – Domingo: 14:35h
03/11/2025 – Segunda-Feira: 14:35h
04/11/2025 – Terça-Feira: 14:35h
05/11/2025 – Quarta-Feira: 14:35h
SPRINGSTEEN: SALVE-ME DO DESCONHECIDO (D) (DUBLADO) (DELIVER ME FROM NOWHERE)
Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Scott Cooper, Duração: 02:00:00h, com: Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Gaby Hoffmann.
SALA 5
30/10/2025 – Quinta-Feira: 16:35h
31/10/2025 – Sexta-Feira: 16:35h
01/11/2025 – Sábado: 16:35h
02/11/2025 – Domingo: 16:35h
03/11/2025 – Segunda-Feira: 16:35h
04/11/2025 – Terça-Feira: 16:35h
05/11/2025 – Quarta-Feira: 16:35h
SPRINGSTEEN: SALVE-ME DO DESCONHECIDO (L) (LEGENDADO) (DELIVER ME FROM NOWHERE)
Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Scott Cooper, Duração: 02:00:00h, com: Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Gaby Hoffmann.
SALA 5
30/10/2025 – Quinta-Feira: 21:45h
31/10/2025 – Sexta-Feira: 21:45h
01/11/2025 – Sábado: 21:45h
02/11/2025 – Domingo: 21:45h
03/11/2025 – Segunda-Feira: 21:45h
04/11/2025 – Terça-Feira: 21:45h
05/11/2025 – Quarta-Feira: 21:45h
TERROR EM SHELBY OAKS (D) (DUBLADO) (SHELBY OAKS)
Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Chris Stuckmann, Duração: 01:30:00h, com: Keith David, Michael Beach, Camille Sullivan.
SALA 3
30/10/2025 – Quinta-Feira: 16:20h – 22:00h
31/10/2025 – Sexta-Feira: 16:20h – 22:00h
01/11/2025 – Sábado: 16:20h – 22:00h
02/11/2025 – Domingo: 16:20h – 22:00h
03/11/2025 – Segunda-Feira: 16:20h – 22:00h
04/11/2025 – Terça-Feira: 16:20h – 22:00h
05/11/2025 – Quarta-Feira: 16:20h – 22:00h
ENTERRE SEUS MORTOS (IDIOMA ORIGINAL) (ENTERRE SEUS MORTOS)
Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Marco Dutra, Duração: 02:10:00h, com: Selton Mello, Marjorie Estiano, Betty Faria.
SALA 5
30/10/2025 – Quinta-Feira: 19:05h
31/10/2025 – Sexta-Feira: 19:05h
01/11/2025 – Sábado: 19:05h
02/11/2025 – Domingo: 19:05h
03/11/2025 – Segunda-Feira: 19:05h
04/11/2025 – Terça-Feira: 19:05h
05/11/2025 – Quarta-Feira: 19:05h
BOM MENINO (D) (DUBLADO) (GOOD BOY)
Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Ben Leonberg, Duração: 01:13:00h, com: Shane Jensen, Arielle Friedman, Larry Fessenden.
SALA 3
30/10/2025 – Quinta-Feira: 14:30h – 18:20h – 20:10h
31/10/2025 – Sexta-Feira: 14:30h – 18:20h – 20:10h
01/11/2025 – Sábado: 14:30h – 18:20h – 20:10h
02/11/2025 – Domingo: 14:30h – 18:20h – 20:10h
03/11/2025 – Segunda-Feira: 14:30h – 18:20h – 20:10h
04/11/2025 – Terça-Feira: 14:30h – 18:20h – 20:10h
05/11/2025 – Quarta-Feira: 14:30h – 18:20h – 20:10h
O NATAL DA PATRULHA CANINA (D) (DUBLADO) (PAW PATROL HOLIDAY SPECIAL 2025)
Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Stephany Seki, Duração: 01:17:00h.
SALA 4
30/10/2025 – Quinta-Feira: 15:10h
31/10/2025 – Sexta-Feira: 15:10h
01/11/2025 – Sábado: 13:30h – 15:10h
02/11/2025 – Domingo: 13:30h – 15:10h
03/11/2025 – Segunda-Feira: 15:10h
04/11/2025 – Terça-Feira: 15:10h
05/11/2025 – Quarta-Feira: 15:10h
A MEIA-IRMÃ FEIA (D) (DUBLADO) (THE UGLY STEPSISTER)
Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: NORUEGUÊS, Diretor: Emilie Blichfeldt, Duração: 01:49:00h, com: Thea Sofie Loch Næss, Lea Myren, Ane Dahl Torp.
SALA 4
30/10/2025 – Quinta-Feira: 21:50h
31/10/2025 – Sexta-Feira: 21:50h
01/11/2025 – Sábado: 21:50h
02/11/2025 – Domingo: 21:50h
03/11/2025 – Segunda-Feira: 21:50h
04/11/2025 – Terça-Feira: 21:50h
05/11/2025 – Quarta-Feira: 21:50h
