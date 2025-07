Confira a programação das telonas do Cineflix do Buriti Shopping

Confira os lançamentos das telonas do Cineflix do Buriti Shopping de Mogi Guaçu do período de 03/07/2025 à 09/07/2025

LILO & STITCH (D) (DUBLADO) (LILO & STITCH)

01/07/2025 – Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Dean Fleischer Camp, Duração: 01:48:00h, com: Billy Magnussen, Chris Sanders, Zack Galifianakis.

SALA 5

03/07/2025 – Quinta-Feira:

04/07/2025 – Sexta-Feira:

05/07/2025 – Sábado:

06/07/2025 – Domingo:

16:10h – 18:30h

16:10h – 18:30h

16:10h – 18:30h

16:10h – 18:30h

07/07/2025 – Segunda-Feira: 16:10h – 18:30h

08/07/2025 – Terça-Feira:

16:10h – 18:30h

09/07/2025 – Quarta-Feira:

16:10h – 18:30h

COMO TREINAR O SEU DRAGÃO (D) (DUBLADO) (HOW TO TRAIN YOUR DRAGON)

Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Dean DeBlois, Duração: 02:05:00h, com: Mason Thames, Nico Parker, Gerard Butler Sinopse.

SALA 4

03/07/2025 – Quinta-Feira:

04/07/2025 – Sexta-Feira:

05/07/2025 – Sábado:

06/07/2025 – Domingo:

14:00h – 16:35h – 19:10h – 21:45h

14:00h – 16:35h – 19:10h – 21:45h

14:00h – 16:35h – 19:10h – 21:45h

14:00h – 16:35h – 19:10h – 21:45h

07/07/2025 – Segunda-Feira: 14:00h – 16:35h – 19:10h – 21:45h

08/07/2025 – Terça-Feira:

14:00h – 16:35h – 19:10h – 21:45h

09/07/2025 – Quarta-Feira:

F1 (D) (DUBLADO) (F1)

14:00h – 16:35h – 19:10h – 21:45h

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Joseph Kosinski, Duração: 02:36:00h, com: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon.

SALA 3

03/07/2025 – Quinta-Feira:

04/07/2025 – Sexta-Feira:

05/07/2025 – Sábado:

06/07/2025 – Domingo:

14:50h – 21:10h

14:50h – 21:10h

14:50h – 21:10h

14:50h – 21:10h

07/07/2025 – Segunda-Feira: 14:50h – 21:10h

08/07/2025 – Terça-Feira:

21:10h

SALA 5

09/07/2025 – Quarta-Feira:

F1 (L) (LEGENDADO) (F1)

20:50h. Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Joseph Kosinski, Duração: 02:36:00h, com: Brad Pitt, Damson Idris, Kerry Condon.

SALA 3

03/07/2025 – Quinta-Feira:

04/07/2025 – Sexta-Feira:

05/07/2025 – Sábado:

06/07/2025 – Domingo:

18:00h

18:00h

18:00h

18:00h

07/07/2025 – Segunda-Feira: 18:00h

SUPERMAN (D) (DUBLADO) (SUPERMAN)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: Inglês, Diretor: James Gunn, Duração: 02:09:00h, com: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult.

SALA 1

08/07/2025 – Terça-Feira:

09/07/2025 – Quarta-Feira:

20:00h

14:00h – 16:40h – 19:20h – 22:00h

SUPERMAN (L) (LEGENDADO) (SUPERMAN)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: Inglês, Diretor: James Gunn, Duração: 02:09:00h, com: David Corenswet, Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult

SALA 3

09/07/2025 – Quarta-Feira:

21:40h

M3GAN 2.0 (D) (DUBLADO) (M3GAN 2.0)

01/07/2025 09:03:29

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Gerard Johnstone, Duração: 02:04:00h, com: Allison Williams, Jemaine Clement, Brian Jordan Alvarez.

SALA 5

03/07/2025 – Quinta-Feira:

04/07/2025 – Sexta-Feira:

05/07/2025 – Sábado:

06/07/2025 – Domingo:

20:50h

20:50h

20:50h

20:50h

07/07/2025 – Segunda-Feira: 20:50h

08/07/2025 – Terça-Feira:

20:50h

ELIO (D) (DUBLADO) (ELIO)

Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Adrian Molina, Duração: 01:40:00h, com: .

SALA 5

03/07/2025 – Quinta-Feira:

04/07/2025 – Sexta-Feira:

05/07/2025 – Sábado:

06/07/2025 – Domingo:

14:00h

14:00h

14:00h

14:00h

07/07/2025 – Segunda-Feira: 14:00h

08/07/2025 – Terça-Feira: 14:00h

09/07/2025 – Quarta-Feira:14:00h

JURASSIC WORLD: RECOMEÇO (D) (DUBLADO) (JURASSIC WORLD REBIRTH)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Gareth Edwards, Duração: 02:14:00h, com: Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali.

SALA 1

03/07/2025 – Quinta-Feira:

04/07/2025 – Sexta-Feira:

05/07/2025 – Sábado:

06/07/2025 – Domingo:

15:30h – 18:15h – 21:00h

15:30h – 18:15h – 21:00h

15:30h – 18:15h – 21:00h

15:30h – 18:15h – 21:00h

07/07/2025 – Segunda-Feira: 15:30h – 18:15h – 21:00h

08/07/2025 – Terça-Feira: 14:30h – 17:15h

SALA 2

03/07/2025 – Quinta-Feira:

04/07/2025 – Sexta-Feira:

05/07/2025 – Sábado:

06/07/2025 – Domingo:

13:30h – 19:00h

13:30h – 19:00h

13:30h – 19:00h

13:30h – 19:00h

07/07/2025 – Segunda-Feira: 13:30h – 19:00h

08/07/2025 – Terça-Feira: 13:30h – 19:00h

09/07/2025 – Quarta-Feira: 13:30h – 19:00h

JURASSIC WORLD: RECOMEÇO 3D (D) (DUBLADO) (JURASSIC WORLD REBIRTH)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Gareth Edwards, Duração: 02:14:00h, com: Scarlett Johansson,

Jonathan Bailey, Mahershala Ali

SALA 2

03/07/2025 – Quinta-Feira:

04/07/2025 – Sexta-Feira:

05/07/2025 – Sábado:

06/07/2025 – Domingo: 16:15h

07/07/2025 – Segunda-Feira: 16:15h

08/07/2025 – Terça-Feira: 16:15h

09/07/2025 – Quarta-Feira: 16:15h

JURASSIC WORLD: RECOMEÇO (L) (LEGENDADO) (JURASSIC WORLD REBIRTH)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Gareth Edwards, Duração: 02:14:00h, com: Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali.

SALA 2

03/07/2025 – Quinta-Feira: 21:45h.

04/07/2025 – Sexta-Feira: 21h45

05/07/2025 – Sábado:21:45h

06/07/2025 – Domingo: 21:45h

07/07/2025 – Segunda-Feira: 21:45h

08/07/2025 – Terça-Feira: 21:45h

09/07/2025 – Quarta-Feira: 21:45h

COPA DO MUNDO DE CLUBES – SEMI 1 (IDIOMA ORIGINAL) (COPA DO MUNDO DE CLUBES – SEMI 1)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: ., Duração: 02:00:00h.



SALA 3

08/07/2025 – Terça-Feira: 16:00h

COPA DO MUNDO DE CLUBES – SEMI 2 (IDIOMA ORIGINAL) (COPA DO MUNDO DE CLUBES – SEMI 2)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: ., Duração: 02:00:00h.

SALA 3

09/07/2025 – Quarta-Feira:

16:00h