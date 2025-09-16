Confira os lançamentos das telonas do Cineflix do Buriti Shopping

Confiras os lançamentos das telonas do Cineflix do Buriti Shopping na cidade de Mogi Guaçu.

No período: 18/09/2025 à 24/09/2025.

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – CASTELO INFINITO (D) (DUBLADO) (Demon slayer – Kimetsu no yaiba The movie: Infinity castle)

Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: Japonês, Diretor: Haruo Sotozaki, Duração: 02:35:00h.

SALA 5

18/09/2025 – Quinta-Feira: 15:25h – 18:30h – 21:35h

19/09/2025 – Sexta-Feira: 15:25h – 18:30h – 21:35h

20/09/2025 – Sábado: 15:25h – 18:30h

21/09/2025 – Domingo: 15:25h – 18:30h – 21:35h

22/09/2025 – Segunda-Feira: 15:25h – 18:30h – 21:35h

23/09/2025 – Terça-Feira: 15:25h – 18:30h – 21:35h

24/09/2025 – Quarta-Feira: 15:25h – 18:30h – 21:35h

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – CASTELO INFINITO (L) (LEGENDADO) (Demon slayer – Kimetsu no

yaiba – The movie: Infinity castle)

Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: Japonês, Diretor: Haruo Sotozaki, Duração: 02:35:00h.

SALA 3

18/09/2025 – Quinta-Feira: 18:00h – 21:05h

19/09/2025 – Sexta-Feira: 18:00h – 21:05h

20/09/2025 – Sábado: 18:00h – 21:05h

21/09/2025 – Domingo: 18:00h – 21:05h

22/09/2025 – Segunda-Feira: 18:00h – 21:05h

23/09/2025 – Terça-Feira: 18:00h – 21:05h

24/09/2025 – Quarta-Feira: 15:50h

INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL (D) (DUBLADO) (THE CONJURING: LAST RITES)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Michael Chaves, Duração: 02:16:00h, com: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ben Hardy.

SALA 1

18/09/2025 – Quinta-Feira: 15:00h – 18:50h – 21:40h

19/09/2025 – Sexta-Feira: 15:00h – 18:50h – 21:40h

20/09/2025 – Sábado: 15:00h – 18:50h – 21:40h

21/09/2025 – Domingo: 15:00h – 18:50h – 21:40h

22/09/2025 – Segunda-Feira: 15:00h – 18:50h – 21:40h

23/09/2025 – Terça-Feira: 15:00h – 18:50h – 21:40h

24/09/2025 – Quarta-Feira: 15:00h – 18:50h – 21:40h

A SOGRA PERFEITA 2 (IDIOMA ORIGINAL) (A SOGRA PERFEITA 2)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Cris D’Amato, Duração: 01:29:00h, com: Cacau Protásio, Evelyn Castro, Fafy Siqueira.

SALA 2

18/09/2025 – Quinta-Feira: 14:40h

19/09/2025 – Sexta-Feira: 14:40h

20/09/2025 – Sábado: 14:40h

21/09/2025 – Domingo: 14:40h

22/09/2025 – Segunda-Feira: 14:40h

23/09/2025 – Terça-Feira: 14:40h

24/09/2025 – Quarta-Feira: 14:40h

SONHAR COM LEÕES (IDIOMA ORIGINAL) (SONHAR COM LEÕES)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Paolo Marinou-Blanco, Duração: 01:27:00h, com: Denise Fraga, João Nunes Monteiro, Joana Ribeiro.

SALA 3

18/09/2025 – Quinta-Feira: 16:00h

19/09/2025 – Sexta-Feira: 16:00h

20/09/2025 – Sábado: 14:00h – 16:00h

21/09/2025 – Domingo: 14:00h – 16:00h

22/09/2025 – Segunda-Feira: 16:00h

23/09/2025 – Terça-Feira: 16:00h



BATMAN ETERNAMENTE (L) (LEGENDADO) (BATMAN FOREVER)

Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Joel Schumacher, Duração: 02:02:00h, com: Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Nicole Kidman.

SALA 5

20/09/2025 – Sábado: 21:30h

IT – A COISA (D) (DUBLADO) (IT)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2016, Idioma: INGLÊS, Diretor: Andrés Muschietti, Duração: 02:19:00h, com: Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard.

SALA 3

24/09/2025 – Quarta-Feira: 19:00h – 21:50h

ANIMAIS PERIGOSOS (D) (DUBLADO) (DANGEROUS ANIMALS)

Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Sean Byrne, Duração: 01:38:00h, com: Jai Courtney, Hassie Harrison, Josh Heuston

SALA 4

18/09/2025 – Quinta-Feira: 14:50h – 19:40h

19/09/2025 – Sexta-Feira: 14:50h – 19:40h

20/09/2025 – Sábado: 14:50h – 19:40h

21/09/2025 – Domingo: 14:50h – 19:40h

22/09/2025 – Segunda-Feira: 14:50h – 19:40h

23/09/2025 – Terça-Feira: 14:50h – 19:40h

24/09/2025 – Quarta-Feira: 14:50h – 19:40h

A LONGA MARCHA: CAMINHE OU MORRA (D) (DUBLADO) (The Long Walk)

Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: Inglês, Diretor: Francis Lawrence, Duração: 01:49:00h, com: Judy Greer, Mark Hamill, Charlie Plummer.

SALA 2

18/09/2025 – Quinta-Feira: 16:50h – 19:20h – 21:50h

19/09/2025 – Sexta-Feira: 16:50h – 19:20h – 21:50h

20/09/2025 – Sábado: 16:50h – 19:20h – 21:50h

21/09/2025 – Domingo: 16:50h – 19:20h – 21:50h

22/09/2025 – Segunda-Feira: 16:50h – 19:20h – 21:50h

23/09/2025 – Terça-Feira: 16:50h – 19:20h – 21:50h

24/09/2025 – Quarta-Feira: 16:50h – 19:20h – 21:50h

A GRANDE VIAGEM DA SUA VIDA (D) (DUBLADO) (A BIG BOLD BEAUTIFUL JOURNEY)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Kogonada, Duração: 01:49:00h, com: Colin Farrell, Margot Robbie, Phoebe Waller-Bridge.

SALA 4

18/09/2025 – Quinta-Feira: 17:10h

19/09/2025 – Sexta-Feira: 17:10h

20/09/2025 – Sábado: 17:10h

21/09/2025 – Domingo: 17:10h

22/09/2025 – Segunda-Feira: 17:10h

23/09/2025 – Terça-Feira: 17:10h

24/09/2025 – Quarta-Feira: 17:10h

A GRANDE VIAGEM DA SUA VIDA (L) (LEGENDADO) (A BIG BOLD BEAUTIFUL JOURNEY)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Kogonada, Duração: 01:49:00h, com: Colin Farrell, Margot Robbie, Phoebe Waller-Bridge.

SALA 4

18/09/2025 – Quinta-Feira: 22:00h

19/09/2025 – Sexta-Feira: 22:00h

20/09/2025 – Sábado: 22:00h

21/09/2025 – Domingo: 22:00h

22/09/2025 – Segunda-Feira: 22:00h

23/09/2025 – Terça-Feira: 22:00h

24/09/2025 – Quarta-Feira: 22:00h