Confira os lançamentos das telonas do Cineflix do Buriti Shopping

Confiras os lançamentos das telonas do Cineflix do Buriti Shopping na cidade de Mogi Guaçu.
No período: 18/09/2025 à 24/09/2025.
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – CASTELO INFINITO (D) (DUBLADO) (Demon slayer – Kimetsu no yaiba The movie: Infinity castle)
Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: Japonês, Diretor: Haruo Sotozaki, Duração: 02:35:00h.
SALA 5
18/09/2025 – Quinta-Feira: 15:25h – 18:30h – 21:35h
19/09/2025 – Sexta-Feira: 15:25h – 18:30h – 21:35h
20/09/2025 – Sábado: 15:25h – 18:30h
21/09/2025 – Domingo: 15:25h – 18:30h – 21:35h
22/09/2025 – Segunda-Feira: 15:25h – 18:30h – 21:35h
23/09/2025 – Terça-Feira: 15:25h – 18:30h – 21:35h
24/09/2025 – Quarta-Feira: 15:25h – 18:30h – 21:35h
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – CASTELO INFINITO (L) (LEGENDADO) (Demon slayer – Kimetsu no
yaiba – The movie: Infinity castle)
Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: Japonês, Diretor: Haruo Sotozaki, Duração: 02:35:00h.
SALA 3
18/09/2025 – Quinta-Feira: 18:00h – 21:05h
19/09/2025 – Sexta-Feira: 18:00h – 21:05h
20/09/2025 – Sábado: 18:00h – 21:05h
21/09/2025 – Domingo: 18:00h – 21:05h
22/09/2025 – Segunda-Feira: 18:00h – 21:05h
23/09/2025 – Terça-Feira: 18:00h – 21:05h
24/09/2025 – Quarta-Feira: 15:50h
INVOCAÇÃO DO MAL 4: O ÚLTIMO RITUAL (D) (DUBLADO) (THE CONJURING: LAST RITES)
Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Michael Chaves, Duração: 02:16:00h, com: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ben Hardy.
SALA 1
18/09/2025 – Quinta-Feira: 15:00h – 18:50h – 21:40h
19/09/2025 – Sexta-Feira: 15:00h – 18:50h – 21:40h
20/09/2025 – Sábado: 15:00h – 18:50h – 21:40h
21/09/2025 – Domingo: 15:00h – 18:50h – 21:40h
22/09/2025 – Segunda-Feira: 15:00h – 18:50h – 21:40h
23/09/2025 – Terça-Feira: 15:00h – 18:50h – 21:40h
24/09/2025 – Quarta-Feira: 15:00h – 18:50h – 21:40h
A SOGRA PERFEITA 2 (IDIOMA ORIGINAL) (A SOGRA PERFEITA 2)
Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Cris D’Amato, Duração: 01:29:00h, com: Cacau Protásio, Evelyn Castro, Fafy Siqueira.
SALA 2
18/09/2025 – Quinta-Feira: 14:40h
19/09/2025 – Sexta-Feira: 14:40h
20/09/2025 – Sábado: 14:40h
21/09/2025 – Domingo: 14:40h
22/09/2025 – Segunda-Feira: 14:40h
23/09/2025 – Terça-Feira: 14:40h
24/09/2025 – Quarta-Feira: 14:40h
SONHAR COM LEÕES (IDIOMA ORIGINAL) (SONHAR COM LEÕES)
Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Paolo Marinou-Blanco, Duração: 01:27:00h, com: Denise Fraga, João Nunes Monteiro, Joana Ribeiro.
SALA 3
18/09/2025 – Quinta-Feira: 16:00h
19/09/2025 – Sexta-Feira: 16:00h
20/09/2025 – Sábado: 14:00h – 16:00h
21/09/2025 – Domingo: 14:00h – 16:00h
22/09/2025 – Segunda-Feira: 16:00h
23/09/2025 – Terça-Feira: 16:00h
BATMAN ETERNAMENTE (L) (LEGENDADO) (BATMAN FOREVER)
Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Joel Schumacher, Duração: 02:02:00h, com: Val Kilmer, Tommy Lee Jones, Nicole Kidman.
SALA 5
20/09/2025 – Sábado: 21:30h
IT – A COISA (D) (DUBLADO) (IT)
Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2016, Idioma: INGLÊS, Diretor: Andrés Muschietti, Duração: 02:19:00h, com: Bill Skarsgård, Jaeden Lieberher, Finn Wolfhard.
SALA 3
24/09/2025 – Quarta-Feira: 19:00h – 21:50h
ANIMAIS PERIGOSOS (D) (DUBLADO) (DANGEROUS ANIMALS)
Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Sean Byrne, Duração: 01:38:00h, com: Jai Courtney, Hassie Harrison, Josh Heuston
SALA 4
18/09/2025 – Quinta-Feira: 14:50h – 19:40h
19/09/2025 – Sexta-Feira: 14:50h – 19:40h
20/09/2025 – Sábado: 14:50h – 19:40h
21/09/2025 – Domingo: 14:50h – 19:40h
22/09/2025 – Segunda-Feira: 14:50h – 19:40h
23/09/2025 – Terça-Feira: 14:50h – 19:40h
24/09/2025 – Quarta-Feira: 14:50h – 19:40h
A LONGA MARCHA: CAMINHE OU MORRA (D) (DUBLADO) (The Long Walk)
Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: Inglês, Diretor: Francis Lawrence, Duração: 01:49:00h, com: Judy Greer, Mark Hamill, Charlie Plummer.
SALA 2
18/09/2025 – Quinta-Feira: 16:50h – 19:20h – 21:50h
19/09/2025 – Sexta-Feira: 16:50h – 19:20h – 21:50h
20/09/2025 – Sábado: 16:50h – 19:20h – 21:50h
21/09/2025 – Domingo: 16:50h – 19:20h – 21:50h
22/09/2025 – Segunda-Feira: 16:50h – 19:20h – 21:50h
23/09/2025 – Terça-Feira: 16:50h – 19:20h – 21:50h
24/09/2025 – Quarta-Feira: 16:50h – 19:20h – 21:50h
A GRANDE VIAGEM DA SUA VIDA (D) (DUBLADO) (A BIG BOLD BEAUTIFUL JOURNEY)
Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Kogonada, Duração: 01:49:00h, com: Colin Farrell, Margot Robbie, Phoebe Waller-Bridge.
SALA 4
18/09/2025 – Quinta-Feira: 17:10h
19/09/2025 – Sexta-Feira: 17:10h
20/09/2025 – Sábado: 17:10h
21/09/2025 – Domingo: 17:10h
22/09/2025 – Segunda-Feira: 17:10h
23/09/2025 – Terça-Feira: 17:10h
24/09/2025 – Quarta-Feira: 17:10h
A GRANDE VIAGEM DA SUA VIDA (L) (LEGENDADO) (A BIG BOLD BEAUTIFUL JOURNEY)
Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Kogonada, Duração: 01:49:00h, com: Colin Farrell, Margot Robbie, Phoebe Waller-Bridge.
SALA 4
18/09/2025 – Quinta-Feira: 22:00h
19/09/2025 – Sexta-Feira: 22:00h
20/09/2025 – Sábado: 22:00h
21/09/2025 – Domingo: 22:00h
22/09/2025 – Segunda-Feira: 22:00h
23/09/2025 – Terça-Feira: 22:00h
24/09/2025 – Quarta-Feira: 22:00h