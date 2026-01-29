Confira os lançamentos do Cineflix do Buriti Shoppping

Confira os lançamentos dos filmes no Cineflix Shopping.
Período de 29/01/2026 à 04/02/2026 27/01/2026 .
O AGENTE SECRETO (IDIOMA ORIGINAL) (O AGENTE SECRETO)
Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Kleber Mendonça Filho, Duração: 02:40:00h, com: Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone.
SALA 4
29/01/2026 – Quinta-Feira: 16:35h
30/01/2026 – Sexta-Feira: 16:35h
31/01/2026 – Sábado: 16:35h
01/02/2026 – Domingo: 16:35h
02/02/2026 – Segunda-Feira: 16:35h
03/02/2026 – Terça-Feira: 16:35h
04/02/2026 – Quarta-Feira: 16:35h
ZOOTOPIA 2 (D) (DUBLADO) (ZOOTOPIA 2)
Classificação: 6 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Jared Bush, Byron Howard, Duração: 01:48:00h.
SALA 1
29/01/2026 – Quinta-Feira: 14:35h
30/01/2026 – Sexta-Feira: 14:35h
31/01/2026 – Sábado: 14:35h
01/02/2026 – Domingo: 14:35h
02/02/2026 – Segunda-Feira: 14:35h
03/02/2026 – Terça-Feira: 14:35h
04/02/2026 – Quarta-Feira: 14:35h
SALA 2
29/01/2026 – Quinta-Feira: 18:10h
30/01/2026 – Sexta-Feira: 18:10h
31/01/2026 – Sábado: 18:10h
01/02/2026 – Domingo: 18:10h
02/02/2026 – Segunda-Feira: 18:10h
03/02/2026 – Terça-Feira: 18:10h
04/02/2026 – Quarta-Feira: 18:10h
AVATAR: FOGO E CINZAS 3D (D) (DUBLADO) (Avatar: Fire and ash)
Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: Inglês, Diretor: James Cameron, Duração: 03:17:00h, com: Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver.
SALA 2
29/01/2026 – Quinta-Feira: 20:30h
30/01/2026 – Sexta-Feira: 20:30h
31/01/2026 – Sábado: 20:30h
01/02/2026 – Domingo: 20:30h
02/02/2026 – Segunda-Feira: 20:30h
03/02/2026 – Terça-Feira: 20:30h
04/02/2026 – Quarta-Feira: 20:30h
A EMPREGADA (D) (DUBLADO) (Housemaid)
Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: inglês, Diretor: Paul Feig, Duração: 02:11:00h, com: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar.
SALA 5
29/01/2026 – Quinta-Feira: 19:00h – 21:50h
30/01/2026 – Sexta-Feira: 19:00h – 21:50h
31/01/2026 – Sábado: 19:00h – 21:50h
01/02/2026 – Domingo: 19:00h – 21:50h
02/02/2026 – Segunda-Feira: 19:00h – 21:50h
03/02/2026 – Terça-Feira: 19:00h – 21:50h
04/02/2026 – Quarta-Feira: 19:00h – 21:50h
O DIÁRIO DE PILAR NA AMAZÔNIA (IDIOMA ORIGINAL) (O DIÁRIO DE PILAR NA AMAZÔNIA)
Classificação: 6 anos, Ano de Produção: 2026, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Eduardo Vaisman, Duração: 01:31:00h, com: Lina Flor, Sophia Ataíde, Miguel Soares
SALA 2
29/01/2026 – Quinta-Feira: 14:00h
30/01/2026 – Sexta-Feira: 14:00h
31/01/2026 – Sábado: 14:00h
01/02/2026 – Domingo: 14:00h
02/02/2026 – Segunda-Feira: 14:00h
03/02/2026 – Terça-Feira: 14:00h
04/02/2026 – Quarta-Feira: 14:00h
MARTY SUPREME (D) (DUBLADO) (Marty Supreme)
Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2026, Idioma: Inglês, Diretor: Josh Safdie, Duração: 02:29:00h, com: Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow, Odessa A’zion.
SALA 3
29/01/2026 – Quinta-Feira: 15:00h
30/01/2026 – Sexta-Feira: 15:00h
31/01/2026 – Sábado: 15:00h
01/02/2026 – Domingo: 15:00h
02/02/2026 – Segunda-Feira: 15:00h
03/02/2026 – Terça-Feira: 15:00h
04/02/2026 – Quarta-Feira: 15:00h
TERROR EM SILENT HILL: REGRESSO PARA O INFERNO (D) (DUBLADO) (RETURN TO SILENT HILL)
Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2026, Idioma: INGLÊS, Diretor: Christophe Gans, Duração: 01:46:00h, com: Jeremy Irvine, Hannah Emily Anderson, Robert Strange.
SALA 5
29/01/2026 – Quinta-Feira: 16:40h
30/01/2026 – Sexta-Feira: 16:40h
31/01/2026 – Sábado: 16:40h
01/02/2026 – Domingo: 16:40h
02/02/2026 – Segunda-Feira: 16:40h
03/02/2026 – Terça-Feira: 16:40h
04/02/2026 – Quarta-Feira: 16:40h
JUSTIÇA ARTIFICIAL (D) (DUBLADO) (MERCY)
Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2026, Idioma: INGLÊS, Diretor: Timur Bekmambetov, Duração: 01:49:00h, com: Rebecca Ferguson, Annabelle Wallis, Chris Pratt.
SALA 5
29/01/2026 – Quinta-Feira: 14:20h
30/01/2026 – Sexta-Feira: 14:20h
31/01/2026 – Sábado: 14:20h
01/02/2026 – Domingo: 14:20h
02/02/2026 – Segunda-Feira: 14:20h
03/02/2026 – Terça-Feira: 14:20h
04/02/2026 – Quarta-Feira: 14:20h
O PRIMATA (D) (DUBLADO) (PRIMATE)
Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Johannes Roberts, Duração: 01:29:00h, com: Johnny Sequoyah, Troy Kotsur, Jessica Alexander.
SALA 2
29/01/2026 – Quinta-Feira: 16:00h
30/01/2026 – Sexta-Feira: 16:00h
31/01/2026 – Sábado: 16:00h
01/02/2026 – Domingo: 16:00h
02/02/2026 – Segunda-Feira: 16:00h
03/02/2026 – Terça-Feira: 16:00h
04/02/2026 – Quarta-Feira: 16:00h
SALA 4
29/01/2026 – Quinta-Feira: 19:45h – 21:45h
30/01/2026 – Sexta-Feira: 19:45h – 21:45h
31/01/2026 – Sábado: 19:45h – 21:45h
01/02/2026 – Domingo: 19:45h – 21:45h
02/02/2026 – Segunda-Feira: 19:45h – 21:45h
03/02/2026 – Terça-Feira: 19:45h – 21:45h
04/02/2026 – Quarta-Feira: 19:45h – 21:45h
SOCORRO! (D) (DUBLADO) (SEND HELP)
Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Sam Raimi, Duração: 01:53:00h, com: Rachel McAdams, Dylan O’Brien, Dennis Haysbert.
SALA 1
29/01/2026 – Quinta-Feira: 16:55h – 19:25h – 21:55h
30/01/2026 – Sexta-Feira: 16:55h – 19:25h – 21:55h
31/01/2026 – Sábado: 16:55h – 19:25h – 21:55h
01/02/2026 – Domingo: 16:55h – 19:25h – 21:55h
02/02/2026 – Segunda-Feira: 16:55h – 19:25h – 21:55h
03/02/2026 – Terça-Feira: 16:55h – 19:25h – 21:55h
04/02/2026 – Quarta-Feira: 16:55h – 19:25h – 21:55h
ALERTA APOCALIPSE (D) (DUBLADO) (COLD STORAGE)
Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2026, Idioma: INGLÊS, Diretor: Jonny Campbell, Duração: 01:30:00h, com: Joe Keery, Liam Neeson, Georgina Campbell
SALA 3
29/01/2026 – Quinta-Feira: 18:00h – 20:00h
30/01/2026 – Sexta-Feira: 18:00h – 20:00h
31/01/2026 – Sábado: 18:00h – 20:00h
01/02/2026 – Domingo: 18:00h – 20:00h
02/02/2026 – Segunda-Feira: 18:00h – 20:00h
03/02/2026 – Terça-Feira: 18:00h – 20:00h
04/02/2026 – Quarta-Feira: 18:00h – 20:00h
SONG SUNG BLUE: UM SONHO A DOIS (D) (DUBLADO) (SONG SUNG BLUE)
Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2026, Idioma: INGLES, Diretor: Craig Brewer, Duração: 02:13:00h, com: Hugh Jackman, Kate Hudson, Michael Imperioli.
SALA 4
29/01/2026 – Quinta-Feira: 14:00h
30/01/2026 – Sexta-Feira: 14:00h
31/01/2026 – Sábado: 14:00h
01/02/2026 – Domingo: 14:00h
02/02/2026 – Segunda-Feira: 14:00h
03/02/2026 – Terça-Feira: 14:00h
04/02/2026 – Quarta-Feira: 14:00h
SONG SUNG BLUE: UM SONHO A DOIS (L) (LEGENDADO) (SONG SUNG BLUE)
Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2026, Idioma: INGLES, Diretor: Craig Brewer, Duração: 02:13:00h, com: Hugh Jackman, Kate Hudson, Michael Imperioli.
SALA 3
29/01/2026 – Quinta-Feira: 22:00h
30/01/2026 – Sexta-Feira: 22:00h
31/01/2026 – Sábado: 22:00h
01/02/2026 – Domingo: 22:00h
02/02/2026 – Segunda-Feira: 22:00h
03/02/2026 – Terça-Feira: 22:00h
04/02/2026 – Quarta-Feira: 22:00h