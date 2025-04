Congresso do Partido Socialista Brasileiro elege nova Executiva Municipal

No último sábado ( 29 ) foi realizado na Câmara Municipal de Mogi Guacu o Congresso do Partido Socialista Brasileiro ( P.S.B ). A reunião contou com diversas lideranças da política guaçuana e foi discutido as eleições Estaduais e Nacionais do ano que veem e ainda não faltou a política da cidade.

O congresso deve a presença do ex-prefeito Walter Caveanha e também de lideranças que participaram da última eleição municipal. A candidata a vice-prefeita Gisa Jussi que concorreu junto com Walter Caveanha prestigiou e participou do Congresso. A Presidência do P.S.B continua com a Dr.Irene Delfino da Silva .