Contratações de consórcio crescem 42% na Sicredi Dexis em 2025

Diante do cenário de juros elevados no país, as contratações de consórcio na Sicredi Dexis cresceram 42% em 2025 na comparação com o ano anterior. Ao todo, foram R$ 919 milhões contratados. Já a carteira do produto atingiu R$ 2,935 bilhões na cooperativa que atua em 109 municípios do Paraná e de São Paulo.

O consórcio de automóveis foi o mais contratado no período, com R$ 309 milhões, seguido pelo de imóveis, que somou R$ 308 milhões. Também registraram aumento na demanda os consórcios de máquinas e equipamentos industriais, agrícolas e rodoviários, além de drones, sustentáveis, náuticos, móveis planejados e serviços como cirurgias e viagens.

As contemplações acompanharam o crescimento e tiveram alta de 51% em relação a 2024: foram 5.208 contemplações, totalizando R$ 461 milhões em crédito, volume 51% superior ao registrado no ano anterior.

De acordo com Tatiane da Silva, do setor de Consórcios da Sicredi Dexis, o desempenho está relacionado ao custo elevado dos financiamentos. “O consórcio não tem juros, apenas taxa de administração, que é diluída ao longo do prazo, não sofre oscilações e com isso o custo final se torna bem menor quando comparado ao financiamento. Isso permite previsibilidade e planejamento financeiro”, explica. Após a contemplação, o consorciado pode negociar a aquisição do bem ou serviço pagando à vista, o que garante outra vantagem.

A Sicredi Dexis disponibiliza cartas de crédito que variam de R$ 10 mil a R$ 1,5 milhão, com parcelas a partir de R$ 191, 66. Os prazos vão de 36 a 180 meses, conforme o segmento, e a taxa de administração é a partir de 8% ao longo do período, de acordo com o produto escolhido.

As contemplações são realizadas mensalmente, durante assembleias da Administradora de Consórcio Sicredi, por sorteio — com base nos números da Loteria Federal — e por lances. O consorciado pode utilizar até 25% do valor da carta de crédito para ofertar lance.