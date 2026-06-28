Copa do Mundo 2026: Expediente da Prefeitura será alterado por conta do jogo do Brasil

Em decorrência do jogo da 2ª Fase do Brasil na Copa do Mundo 2026, o expediente na Prefeitura de Mogi Guaçu e autarquias será encerrado mais cedo na segunda-feira, 29 de junho, para que os servidores possam acompanhar a partida.

Por isso, nesta data específica o horário de atendimento nas repartições municipais será encerrado ao meio-dia. Como já acontece em ponto facultativo e feriados, os serviços públicos essenciais acontecerão normalmente, conforme abaixo.

Saúde

As unidades básicas de saúde vão funcionar até meio-dia e as consultas serão remarcadas. Já urgências e emergências serão atendidas na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II, na UPA do Jardim Santa Marta e no Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos.

Educação

As aulas na rede municipal de ensino serão realizadas normalmente no período da manhã de segunda-feira, 29 de junho. A mudança ocorrerá no período da tarde, quando as aulas serão suspensas por causa do jogo, inclusive para o período integral.

Serviços Municipais

Os cemitérios permanecerão abertos com plantonistas para atendimento administrativo. Já coleta de lixo sofrerá alteração apenas no período da tarde, sendo o serviço iniciado a partir das 17h. Demais atendimentos serão suspensos e retornarão na terça-feira, 30 de junho, a partir das 8h.

SAMAE, Defesa Civil

Equipes de plantão serão mantidas para atendimento de emergências. No SAMAE pelo telefone 08000-102-028 e na Defesa Civil pelo 199.

Segurança

O expediente do setor administrativo da Secretaria de Segurança será encerrado às 13h de segunda-feira, 29 de junho. O trabalho da Guarda Civil Municipal (GCM) continuará normalmente.

Esporte e Lazer

Os centros esportivos permanecerão abertos até o meio-dia na segunda-feira, 29 de junho, e retomam normalmente na terça-feira, dia 30.

Procon

Já a unidade do Procon, que funciona dentro do Poupatempo, irá acompanhar o expediente da Prefeitura e terá atendimento até o meio-dia de segunda-feira, retornando na terça-feira, 30 de junho, a partir das 9h.