Copa do Mundo 2026: Expediente da Prefeitura será alterado por conta do jogo do Brasil

Em decorrência do jogo da 2ª Fase do Brasil na Copa do Mundo 2026, o expediente na Prefeitura de Mogi Guaçu e autarquias será encerrado mais cedo na segunda-feira, 29 de junho, para que os servidores possam acompanhar a partida.
Por isso, nesta data específica o horário de atendimento nas repartições municipais será encerrado ao meio-dia. Como já acontece em ponto facultativo e feriados, os serviços públicos essenciais acontecerão normalmente, conforme abaixo.
Saúde
As unidades básicas de saúde vão funcionar até meio-dia e as consultas serão remarcadas. Já urgências e emergências serão atendidas na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Jardim Novo II, na UPA do Jardim Santa Marta e no Hospital Municipal Dr. Tabajara Ramos.
Educação
As aulas na rede municipal de ensino serão realizadas normalmente no período da manhã de segunda-feira, 29 de junho. A mudança ocorrerá no período da tarde, quando as aulas serão suspensas por causa do jogo, inclusive para o período integral.
Serviços Municipais
Os cemitérios permanecerão abertos com plantonistas para atendimento administrativo. Já coleta de lixo sofrerá alteração apenas no período da tarde, sendo o serviço iniciado a partir das 17h. Demais atendimentos serão suspensos e retornarão na terça-feira, 30 de junho, a partir das 8h.
SAMAE, Defesa Civil
Equipes de plantão serão mantidas para atendimento de emergências. No SAMAE pelo telefone 08000-102-028 e na Defesa Civil pelo 199.
Segurança
O expediente do setor administrativo da Secretaria de Segurança será encerrado às 13h de segunda-feira, 29 de junho. O trabalho da Guarda Civil Municipal (GCM) continuará normalmente.
Esporte e Lazer
Os centros esportivos permanecerão abertos até o meio-dia na segunda-feira, 29 de junho, e retomam normalmente na terça-feira, dia 30.
Procon
Já a unidade do Procon, que funciona dentro do Poupatempo, irá acompanhar o expediente da Prefeitura e terá atendimento até o meio-dia de segunda-feira, retornando na terça-feira, 30 de junho, a partir das 9h.