Corais encantam e celebram o Natal no Iguatemi Campinas e Galleria Shopping

Os shoppings Iguatemi Campinas e Galleria Shopping convidam seus visitantes para momentos mágicos neste Natal, com apresentações especiais de corais, decorações deslumbrantes e a presença do Papai Noel, que promete encantar crianças e adultos. Os dois empreendimentos estão decorados com temáticas encantadoras, proporcionando um cenário perfeito para o espírito de celebração e encontros em família.

No Iguatemi Campinas, as apresentações ocorrem no 1º piso, próximo à iPlace, e incluem performances de corais e orquestras, além de apresentações temáticas que garantem emoção e festividade. Já o Galleria Shopping oferece apresentações em seu ambiente repleto de charme e tradição, trazendo corais que interpretam músicas natalinas para emocionar o público.

Iguatemi Campinas

Local:

Apresentação de corais: 1º piso (próximo à iPlace).

Apresentações natalinas: pelo shopping.

Confira a agenda:

27/11 às 20h – Orquestra Sinfônica de Sumaré

28/11 às 18h30 – Orquestra Colégio Porto Seguro

29/11 às 14h, 17h e 19h – Apresentação natalina

04/12 às 18h30 – Coral Colégio Rio Branco

04/12 às 19h10 – Coral Colégio Farroupilha

04/12 às 19h30 – Coral PUC

05/12 às 14h, 17h e 19h – Apresentação natalina

05/12 às 19h – Coral Colégio Photon

05/12 às 20h – Coral Uniodonto

06/12 às 18h – Coral Escola Brasinha e Colégio Lyon

06/12 às 20h30 – Coral Estaca Castelo

11/12 às 19h30 – Coral Colégio Dom Barreto

12/12 às 14h, 17h e 19h – Apresentação natalina

12/12 às 18h – Coral Colégio Progresso

12/12 às 19h – Coral Círculo Militar de Campinas

13/12 às 20h – Coral Uniodonto

17/12 às 18h – Coral Mackenzie

19/12 às 14h, 17h e 19h – Apresentação natalina

19/12 às 20h30 – Coral Mais que Vozes e Coral Pró Música

Galleria Shopping

Local: Palco Central – 1º Piso

Confira a agenda:

28/11 às 18h30 – Coral Colégio Farroupilha

28/11 às 19h30 – Coral Circulo Militar Campinas

29/11 às 18h – Coral PUC Vitalita

29/11 às 18h30: Coral Colégio Rio Branco

03/12 às 19h30: Coral Uniodonto

04/12 às 19h30: Coral da Estaca Campinas Castelo

05/12 às 20h – Coral da Estaca Campinas Flamboyant

12/12 às 18h30 – Coral Colégio Photon

12/12 às 19h30 – Coral Colégio Dom Barreto

Sobre o Iguatemi Campinas

O Shopping Center Iguatemi Campinas foi o primeiro shopping do Brasil construído fora das grandes capitais e tornou-se o melhor complexo de uso misto do interior de São Paulo. Segundo shopping da Iguatemi Empresa de Shopping Centers e maior complexo da rede, são 388 operações com diversas opções de moda – marcas nacionais e internacionais –, gastronomia, casa/decoração, tecnologia, cultura e lazer. Com um ambiente agradável e pensado nos mínimos detalhes, o empreendimento proporciona conforto e conveniência para seus clientes em um único lugar e apresenta diferenciais como o mais moderno teatro da cidade, dois complexos de cinema – incluindo um prime –, além da única torre de estacionamento coberto entre os shoppings da região, com sistema de sinalização de vagas.

Para mais informações, basta acessar o site https://iguatemi.com.br/campinas/

Sobre o Galleria Shopping

Com arquitetura diferenciada e um ambiente paisagístico que valoriza as áreas livres e arborizadas, o Galleria Shopping foi responsável por introduzir no país o conceito de lifestyle, principalmente por seguir o estilo de um open mall. O empreendimento, que pertence à Iguatemi S.A., destaca-se como um dos mais sofisticados centros de compras do país e apresenta um mix de operações completo formado por lojas especializadas em moda e acessórios, além de opções de gastronomia, serviços, lazer e entretenimento. Adicionalmente, o shopping faz parte de um complexo multiuso e oferece conforto e conveniência para os clientes