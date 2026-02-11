Deputada Del. Graciela destina R$ 250 mil para Saúde de Mogi Mirim com apoio do Prof. Murilo Tavares

O professor Murilo Tavares esteve nesta terça-feira (10) na Sede do Poder Executivo de Mogi Mirim, onde foi recebido pelo prefeito Paulo Silva e pelo secretário municipal de Saúde, Mauro Nunes. Durante o encontro, Murilo fez a entrega simbólica de um novo recurso no valor de R$ 250 mil, fruto de uma emenda parlamentar da deputada estadual Delegada Graciela (PL), destinado ao fortalecimento do setor da saúde, com destaque para investimentos na Santa Casa de Misericórdia.

A entrega marca mais um capítulo de uma parceria sólida entre o professor Murilo Tavares — conhecido por sua atuação como elo entre a comunidade e o poder público — e a deputada Delegada Graciela. Juntos, eles já viabilizaram benefícios significativos para Mogi Mirim, como a “Carreta da Mamografia – Programa Mulheres de Peito”, a “Carreta do Empreendedorismo” e o repasse de R$ 150 mil para a aquisição de um veículo de apoio às ações municipais.

Segundo Tavares, o trabalho conjunto demonstra o compromisso permanente com o desenvolvimento local e a melhoria dos serviços públicos. “A deputada Graciela tem olhado com atenção para Mogi Mirim, e seguimos firmes nessa missão de trazer mais recursos e resultados para a população”, destacou.

O prefeito Paulo Silva e o secretário Mauro Nunes agradeceram o empenho e enfatizaram a importância de parcerias que fortalecem o sistema de saúde pública e trazem benefícios diretos aos mogimirianos