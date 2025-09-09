Desfile cívico-militar de 7 de Setembro com Tema Cuidar do Meio Ambiente em Mogi guaçu

Com o tema Cuidar do meio ambiente é cuidar da nossa gente, o desfile cívico-militar de 7 de Setembro aconteceu neste domingo, 7, na Avenida dos Trabalhadores. A tradicional parada, que celebrou os 203 anos da Independência do Brasil, contou com a presença do prefeito Rodrigo Falsetti e do vice-prefeito, Major Marcos Tuckumantel.

Credito: Prefeitura Municipal.

O evento teve início às 8h com o hasteamento das bandeiras nacional, estadual e do município ao som da marcha batida tocada pela Banda Marcial dos Ypês. Na sequência, foram executados os Hinos Nacional, da Independência e do Município cantado à lapela pelos atiradores do atiradores do Tiro de Guerra (TG) 02-086 de Mogi Guaçu, autoridades e público.

O desfile cívico-militar de 7 de Setembro foi organizado pelas Secretarias Municipais de Cultura, da Educação e de Comunicação, e teve a participação de 22 segmentos de Mogi Guaçu, como, por exemplo, das forças de segurança de policiais militares e civis e dos guardas civis municipais, incluindo o grupo de crianças da Guarda Mirim.

Também participaram a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e a Fundação Educacional Guaçuana (FEG), assim como as crianças da Educação Infantil do Lar Menino. Destaque ainda para a presença de estudantes do projeto ICA da Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) Profª. Isaura Ana de Freitas Campos, além de alunos das EMEBs Ubirajara Ramos e Profª. Maria Diva Franco de Oliveira.