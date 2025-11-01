Dia de Finados deve ser de movimento intenso nos cemitérios de Mogi Guaçu

No próximo domingo, 2 de novembro, será celebrado o feriado nacional do Dia de Finados, que deverá mobilizar um grande público nos cemitérios de Mogi Guaçu. Neste ano, segundo a Secretaria de Serviços Municipais (SSM) é esperado um movimento em torno de 16 mil pessoas.

No Cemitério da Praça da Bíblia, no Imóvel Pedregulhal, é estimado uma média entre 5 e 7 mil visitantes, enquanto no Cemitério Santo Antônio, no Jardim Novo I, o público deve ser entre 8 e 11 mil pessoas.

Para acolher esse fluxo, os cemitérios municipais funcionarão das 6h às 18h no dia do feriado, assim como neste sábado, 1º de novembro. É importante ressaltar que somente no Cemitério Santo Antonio a área administrativa, responsável por auxiliar os visitantes na localização dos jazigos, funcionará das 7h às 17h.

E, no domingo, a Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição, no Centro, vai realizar duas missas no Cemitério da Praça da Bíblia, sendo às 8h e às 10h. Já no Cemitério Santo Antônio, as missas serão por conta da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Novo I, nos horários das 6h30, 8h, 10h e 15h.

Para esse final de semana, a SSM reforçou os serviços de limpeza, manutenção e da equipe de plantão para orientação aos visitantes e também pede a colaboração do público com o trabalho de combate à dengue. “A orientação é evitar vasos sem furos, flores artificiais e recipientes que possam acumular água, além de utilizar as lixeiras disponíveis dentro dos cemitérios”, disse a diretora da Pasta, Delma Cristina de Freitas Lima.