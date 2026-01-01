Dr.Nora acerta a Quina da Mega da Virada

O médico José Luís Nora Neto, conhecido como Dr. Nora, de Mogi Guaçu (SP), acertou a guina da Mega da Virada. Ele acertou cinco dos seis números sorteados e garantiu uma premiação.

Em entrevista exclusiva à reportagem, o doutor revelou sua aposta com fé: “Fiz o jogo e pedi a Deus: se eu ganhar, doo tudo para entidades de caridade”. Palavra dada, promessa cumprida. Doutor Nora vai destinar o valor integral a uma instituição ainda não escolhida.

Histórico de solidariedade

Com um currículo marcado pela generosidade, o Dr. Nora sempre priorizou o próximo. Ele participou de missões voluntárias pelo Brasil e no exterior, atendendo vítimas de desastres sem distinção de raça, credo ou condição social.