Eleição suplementar do Conselho Tutelar mobiliza 947 eleitores em Mogi Guaçu

Realizou neste domingo, 9 de novembro, o processo eleitoral para escolha dos suplentes do Conselho Tutelar Municipal da cidade de Mogi Guaçu. A votação, organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS) e pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), transcorreu de forma tranquila e registrou a participação de 947 eleitores.

O resultado da votação foi apresentado oficialmente aos candidatos logo após a apuração, realizada no próprio local de votação no Centro Guaçuano de Educação Profissional (Cegep), no Imóvel Pedregulhal. Este processo eleitoral suplementar tem caráter extraordinário e visa atender às necessidades do órgão para o quadriênio 2024/2028.

Após a contagem dos votos, a eleição suplementar do Conselho Tutelar de Mogi Guaçu obteve o seguinte resultado: Ana Regina de Souza – 353 votos; Tatiane Ribeiro Primo – 213 votos; Erivaldo Gouvêa (Cebola do Jardim Progresso) – 131 votos; Marcelo Donizete Gonçalves – 66 votos; Adriélle Barbosa Mestriner – 47 votos; Andresa Duque de Faria Gumiero – 36 votos; Ingrid Vicente Virgílio – 32 votos; Marcela Ramires Pardo – 25 votos; Emilyn Carlos de Vasconcelos – 18 votos; Vinicius Francisco Bacarin – 15 votos; e Rosires Minjoni – 11 votos.

A nova eleição foi necessária devido a saída de uma das titulares eleitas para o atual mandato. Como a única suplente já havia assumido, surgiu uma vacância na suplência, o que exigiu ajustes legais e realização de um novo pleito.

Por se tratar de uma eleição para suplentes, todos os candidatos votados ocuparão essa condição e poderão ser convocados conforme a necessidade. A ordem de convocação seguirá a classificação obtida nas urnas, ou seja, quem recebeu mais votos será chamado primeiro. O subsídio mensal do conselheiro tutelar é de R$ 3.060,12, com carga horária de 30 horas semanais.