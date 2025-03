Em defesa de uma escola de qualidade.Professor Emanuel Duarte

Na última sessão da Câmara Municipal de Mogi Mirim ( 17/02/23) o professor Emanuel Duarte falou na Tribuna Livre sobre a escola cívico-militar. O uso da Tribuna livre foi autorizado pelo presidente da câmara – Cristiano Gaioto, seguindo o regimento interno da casa .

Professor Emanuel é conselheiro da Apeoesp – Sindicato dos Professores Estaduais da subsede de Mogi Mirim. De forma didática o professor comentou de como funciona o Projeto da Escola Cívico Militar ,proposta do atual governador. A proposta do governo está litígio no Supremo Tribunal e a discussão é feita com a comunidade escolar .

Em sua fala, comentou que é importante o aumento das vagas nas escolas de Tempo Integral, nas creches e reduzir os números de estudantes por sala de aula. Para o docente, a escola precisa ter ampliada a rede de acolhimento como: CRAS, CREAS e Conselho Tutelar. Diz que a escola é um espaço democrático e de formação dos estudantes.

No final foi aberta as perguntas aos vereadores, o Vereador Ernani Granello perguntou se o projeto da escola cívico militar está relacionado a polarização do Governo Estadual e Federal, sendo que para o último este caso de implementação de escola cívico militar é encerrado.

Já o Vereador Luis Roberto Tavares comentou ‘’ a necessidade de a escola ser mais disciplinada, fazendo uma analogia quando estudava, no qual se chegasse em casa com “anotação vermelha” tomava um puxão de orelha do pai”.

No final o da sua fala Emanuel conclui “ o vereador estava certo no ponto em que a participação dos pais na escola é necessária e fundamental para o desenvolvimento dos estudantes e crescimento da sociedade’’.