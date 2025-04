Entregadores por aplicativos anunciam greve nacional nos dias 31 de março e 1 de abril

Trabalhadores por aplicativo de todo o Brasil anunciam uma nova paralisação nacional, o

Breque Nacional dos Apps 2025, que ocorrerá nos dias 31 de março e 1º de abril. O

movimento já conta com adesão confirmada em todos os estados e centenas de cidades,

com tendência de crescimento.

A mobilização reivindica melhores condições de trabalho e reajuste nas tarifas pagas

pelas plataformas. Entre as principais pautas do movimento estão:

● Aumento da taxa mínima para R$ 10,00;

● Reajuste do valor por quilômetro rodado para R$ 2,50;

● Limitação das rotas de bicicleta a um máximo de 3 km;

● Pagamento integral da taxa por entrega, sem redução em pedidos agrupados por

empresas como iFood.

Além das paralisações, estão previstas manifestações, motociatas, carreatas e

pedaladas em diversas cidades.

Os entregadores também denunciam práticas antisindicais das plataformas, que, em greves anteriores, ofereceram bônus para incentivar trabalhadores a seguir operando ou mesmo com ameaças de bloqueios e banimentos e outras formas de desmobilização da categoria.

O Breque Nacional dos Apps já se consolidou como uma das principais formas de luta

dos trabalhadores por aplicativo no Brasil, mobilizando milhares de entregadores desde

2020.

Em nossa cidade a manifestação esta sobre Liderança de Jean Roberto Gonçalves que representa a a Associação de Moto Boy ,Moto Fretistas ,Moto Taxista da Baixada Mogina -AMNOBAN que esteve na ultima Sessão na Câmara Municipal pedindo o apoio dos vereadores.

Foi recebido pelo Presidente da Guilherme da Farmácia e pediu apoio a todos os vereadores que participaram da reunião que demonstraram apoio a categoria e orientaram para organizar a manifestação de forma pacifica .

Em nossa cidade tem mais de 760 Moto BoY e Mototaxista que trabalham diariamente para servir a população guaçuana e da nossa região.

Todos os profissionais da areas estão convidados para participar e pode pedir informações pela rede socias da Associaçãono Instragan @ammobam_oficial .

A organização pede apoio da população para que nestes dias deixe de fazer seus pedidos pelas Ifood e todas as outras plataformas de pedidos. A expectativa é que reúna um grande numero de participantes na manifestação que vai percorrer as principais avenidas e ruas de nossa cidade de Mogi Guaçu.