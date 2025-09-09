Escola Monsenhor Nora completa 80 anos e se destaca no Desfile Cívico de Mogi Mirim

Desfile neste domingo em comemorações aos 203 anos de Independência do Brasil em Mogi Mirim tem como um dos destaque a Fanfarra da Escola Monsenhor Nora sobre o comando do Instrutor Rafael Alves de Almeida ( Gaminha ).

A Escola Monsenhor Nora, situada na cidade de Mogi Mirim, celebrará 80 anos de história no dia 24 de outubro . Fundada em 1945, a instituição se consolidou como um marco no ensino local, oferecendo uma educação de qualidade que acompanha as transformações sociais e tecnológicas ao longo das décadas.

Ao longo de oito décadas, a Monsenhor Nora tem se destacado por seu compromisso com o desenvolvimento intelectual, cultural e social dos estudantes. A escola passou por diversas reformas e ampliações, incorporando novos métodos pedagógicos e recursos educacionais para atender às demandas do século XXI.

Além do Ensino Integral, a escola promove atividades culturais, esportivas e comunitárias que fortalecem a ligação com a cidade e incentivam a participação ativa dos alunos na vida cidadã. Muitos ex-alunos têm orgulho de sua formação na Monsenhor Nora, reconhecendo o papel fundamental da escola em suas trajetórias pessoais e profissionais.

Neste aniversário especial, a comunidade escolar e a população de Mogi Mirim se unem para homenagear a Escola Monsenhor Nora, reafirmando seu papel como pilar da educação e da cidadania na região. A celebração dos 80 anos é também um momento de olhar para o futuro, com projetos que visam continuar a excelência no ensino e a inclusão social.

A história da Escola Monsenhor Nora é, portanto, um reflexo da evolução da educação em Mogi Mirim, marcada pela dedicação de professores, alunos e gestores, que juntos construíram um legado de conhecimento e valores para a cidade.

Atualmente na Direção da Escola esta a diretora a Diretora Mestra Renata de Lacerda; Vice Diretora Integral Prof.ª Adriana C. Guarnieri; Vice Diretor Noturno Prof.º Nilton C. de Pietro; Coordenadora Prof.ª ElianaA.F.Camargo. Ainda conta na Supervisão de Davi Godoi Moreira e da Dirigente de Ensino Edna Gallano.