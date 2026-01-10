Estrada da Cachoeira será interditada a partir da segunda-feira para obras de recapeamento

A Estrada Vicinal Deputado Estadual Miguel Martini, também conhecida como Estrada da Cachoeira (MGG-020), que liga os municípios de Mogi Guaçu e Mogi Mirim, será totalmente interditada para o tráfego a partir da próxima segunda-feira, 12 de janeiro. A medida foi determinada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER) e ocorrerá em razão da continuidade das obras de recuperação funcional do pavimento no trecho de 1,7 km de estrada dentro de Mogi Guaçu.

Segundo o DER, a interdição será necessária para garantir a segurança dos motoristas, pedestres e, principalmente das equipes que irão trabalhar na execução dos serviços. O bloqueio será integral, funcionando 24 horas por dia, e permanecerá por tempo indeterminado até a conclusão das obras.

Por isso, o órgão estadual solicita a compreensão e colaboração dos motoristas, bem como de toda a comunidade local para utilizarem rotas alternativas para minimizar os impactos no trânsito. Entre os desvios recomendados estão o acesso pelo bairro do Jardim Santa Madalena e pela Avenida Mogi Mirim, evitando assim a aproximação do trecho interditado.

O DER reforça ainda a importância do respeito à sinalização que será implantada na área, destacando que o cumprimento das orientações é fundamental para prevenir acidentes e assegurar o andamento rápido e regular do trabalho.

Obra

A Estrada Municipal Deputado Miguel Martini começou a receber melhorias em novembro de 2025. Ao todo, as obras de recapeamento serão feitas em trecho que totaliza 2,8 km. A obra é de responsabilidade do DER e está orçada em cerca de R$ 4,5 milhões.

O deputado estadual Barros Munhoz intermediou junto ao Estado as obras na Estrada da Cachoeira a pedido do prefeito Rodrigo Falsetti. “Trata-se de uma obra importante não só para Mogi Guaçu como também para Mogi Mirim, pois é uma via que, além de ligar os dois municípios, é acesso para chácaras, condomínios e restaurantes e essa melhoria é muito esperada. Agradeço, mais uma vez, o empenho do deputado Barros Munhoz”, comentou o prefeito guaçuano.