Exibição e premiação do 3º Cine Guaçu

A Secretaria Municipal de Cultura de Mogi Guaçu promoverá na terça-feira, 24 de junho, a exibição e a premiação dos vencedores do 3º Cine Guaçu-Festival de Cinema. Com entrada gratuita, o evento será a partir das 19h, na sala de vídeo Maria Célia Stábile, que fica localizada no Centro Cultural, no Jardim Camargo.

O secretário de Cultura, André Sastri, comentou que o festival tem como objetivo incentivar a produção audiovisual e divulgar o cinema nacional de curta-metragem. “Mais do que compor o calendário cultural da nossa cidade, o festival tem como ponto de partida valorizar a produção audiovisual realizada em cidades que não são capitais”, disse.

A programação do 3º Cine Guaçu já foi definida pela Banca de Avaliação Técnica da Pasta após o chamamento público realizado e 11 curtas-metragens foram selecionados, conforme lista (abaixo) que segue a ordem de inscrição.

1) O leve bailar das borboletas – Mogi Guaçu (SP)

2) Deuteronômio 22 – Caçapava (SP)

3) Devaneio – Mogi Guaçu SP)

4) Peito aberto – Artur Nogueira (SP)

5) Recantos e belezas – Estiva Gerbi (SP)

6) Baile de Miriti – Belém (PA)

7) Saberes Ancestrais – Florianópolis (SC)

8) Além do Terno – Jaguariúna (SP)

9) Nem Sempre – São Vicente (SP)

10) Vozes do Mangue – São Paulo (SP)

11) Descamar – Brasília (DF)

“É muito importante esclarecer para todos que a avaliação dos trabalhos habilitados coube a uma Banca Técnica, porém, no dia da exibição, cada espectador receberá uma única cédula para votar no curta que mais lhe agradou, e o mais votado ganhará o prêmio popular”, explicou Sastri.

3º Cine Guaçu

Terça-feira, 24 de junho

19h – Sala de Vídeo Maria Célia Stábile – Centro Cultural

Avenida dos Trabalhadores, 2651, no Jardim Camargo