Expoflora 2025: Onde a Natureza se Transforma em Arte, Sabor e Emoção!

A 42ª edição da Expoflora iniciou na sexta-feira, de 29 de agosto, e prossegue até 28 de setembro de 2025, sempre às sextas, sábados e domingos, das 9h às 19h, em Holambra–SP. Mais uma vez, promete encantar os visitantes ao reunir arte, cultura, gastronomia e, claro, milhares de flores em plena celebração da chegada da Primavera.

Entre as atrações mais aguardadas estão: primeiro, a Mostra de Paisagismo e Jardinagem, que este ano apresenta 18 ambientes exclusivos assinados por profissionais renomados, trazendo projetos que unem inovação, sustentabilidade, bem-estar e afeto. Cada espaço convida à reflexão e à emoção, com propostas que vão do aconchego da casa da avó ao resgate da infância em contato com a natureza, passando por jardins sensoriais, ambientes urbanos sustentáveis e refúgios de descanso e contemplação. A grande novidade é o Espaço de Lançamentos, onde novas espécies são exibidas como verdadeiras obras de arte em vitrines iluminadas e molduras douradas, em comemoração ao ano da tulipa e celebrando o centenário do artista Piet Mondrian, convidando o público a olhar para a natureza como a mais refinada das expressões criativas.

A já tradicional Exposição de Arranjos Florais também ganha protagonismo com o tema “Entre Flores e Pincéis: um caminho para a felicidade”. Assinada pelos holandeses Jessica Drost e Jan Willem van der Boon. A mostra utiliza mais de 200 mil hastes de flores de corte em composições que se renovam semanalmente, transformando cada visita em uma nova experiência de cor, movimento e poesia visual.

A gastronomia também terá um sabor especial em 2025, com pratos criados exclusivamente para a Expoflora. O chef David Inaba, da Martin Holandesa, apresenta o Risoto das Flores com lascas de mignon e o delicado Folhado Mondrian de Baunilha, inspirado no pintor holandês. O restaurante Casa Bela homenageia Van Gogh, em uma releitura do tradicional salsichão holandês, e outras novidades incluem pratos do restaurante Amsterdam como o Bitterballen de Joelho, o Eisben Pururuca e o Salsichão Shublig. Para adoçar, o público poderá experimentar o sorvete de rosas em versão picolé, os mini bombons de gelato, o Sorvete do Amor e uma loja inteiramente dedicada ao pistache, com brownies, cookies, ganaches e gelatos.

Além disso, os visitantes encontrarão jardins floridos espalhados por todo o recinto, o passeio ao Magic Garden Holambra, que este ano trará como destaque cerca de 30 mil girassóis em meio a campos, esculturas gigantes de flores e muitas novidades! A Fazendinha promete aproximar ainda mais crianças e adultos da natureza com a presença de mini cabritas, pôneis e outros animais. Outra grande novidade é o teatro musical com cinco personagens elementais — Primavera, Terra, Ar, Fogo e Água — representados por fadas, ninfas e elfos em uma encenação que combina texto em rima, música e coreografia, homenageando os ciclos de renovação da natureza e a chegada da Primavera.

A Parada das Flores também retorna renovada, com carros alegóricos confeccionados pela artista floral Stans Scheltinga e sua equipe, acompanhados pelos mascotes Tulipo e Flora e pela fanfarra Amigos de Holambra, criando um desfile repleto de cores, arte e movimento. O Shopping das Flores reunirá mais de 500 variedades de espécies para que o visitante possa levar para casa um pedacinho da Expoflora, e o Parque de Diversões garantirá momentos de lazer para toda a família.

E como não poderia faltar, a aguardada Chuva de Pétalas emocionará novamente o público, quando cerca de 30 toneladas de pétalas de rosas são lançadas do alto em cada apresentação, tingindo o céu de cores e esperança. Diz a tradição que quem consegue pegar uma pétala no ar tem seu desejo realizado, tornando esse momento mágico em uma das experiências mais marcantes do evento.

Em 2025, a Expoflora reafirma sua essência como celebração da vida, da arte e da natureza, convidando o público a se encantar, se inspirar e viver intensamente cada detalhe que floresce em Holambra.