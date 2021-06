Expoflora é adiada para 2022

A Expoflora, maior exposição de flores e plantas ornamentais da América Latina, anuncia que a sua 39ª edição será novamente adiada e com previsão de acontecer em 2022. O motivo para o novo adiamento é o mesmo do ano passado: assegurar a saúde dos seus funcionários, colaboradores, parceiros, expositores, produtores, e do seu público, devido à pandemia da Covid-19.

O evento, realizado em Holambra, a 140 km da capital paulista, atrai 300 mil visitantes, em média, a cada edição (328 mil turistas estiveram na última edição, em 2019). A Festa das Flores, como também é conhecida, acontece sempre no último final de semana de agosto e nas quatro semanas seguintes, de sexta a domingo.

Por se tratar de um evento de tão grande porte, não há condições logísticas de organizá-lo sem grande antecedência. Para se ter uma ideia, assim que termina o evento, no final de setembro, o do ano seguinte já começa a ser organizado. Como já estamos no mês de maio e não há previsão de segurança sanitária, pelo menos nos próximos meses, a comissão organizadora achou por bem transferir a sua 30ª edição para 2022.

A Expoflora é um dos mais importantes eventos realizados no interior paulista, considerando que o público que atrai consegue movimentar o trade turístico das cidades em um raio de 80km de Holambra. Também é importante para a região de Campinas pela geração de postos de trabalho, abrindo anualmente cerca de 1.500 vagas diretas e mais de 5.000 indiretas.