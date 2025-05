Exposição“Paisagens,aspectos Regionais”do artista Mário Marangoni Filho acontece no MAMM

A Exposição Individual do artista Mário Marangoni Filho “Paisagens: Aspectos Regionais” acontece no Museu MAMM na cidade de Mogi Mirim e tem sua abertura no dia 24 de abril as 19H30.

A Exposição tem inicio no dia 24 de abril e encerra no dia 07 de junho de 2025 e a entrada é gratuita e o horário de funcionamento do Museu é de terça a Sexta das 9h00 às 18h00 fechando para almoço das 12H00 as 13H30 e aos Sábados das 8h30 às 12h30.

MAMM-Museu de Arte de Mogi Mirim. Rua Doutor Ulhoa Cintra, 399 Centro | Mogi Mirim – Sâo Paulo.

O Museu de Arte de Mogi Mirim foi criado com capital 100% privado (prédio e acervo).

O MAMM esta de portas abertas a visitas de Instituições de Ensino, ONG.s, Lares, Projetos, entre outros núcleos, onde a arte seja o caminho para o aprendizado e evolução do ser humano.

Para visitas de grupos ou instituições, pode se agendadas antecipadamente.

Entre em contate com a coordenação: (019) 3862-2319

Entrada gratuita, fácil área de embarque e desembarque e acessibilidade para cadeirantes.