Feira mística no Centro Cultural

No próximo sábado, 22 de março, o Centro Cultural, no Jardim Camargo, será palco novamente da 3ª Feira Mística de Mogi Guaçu. O evento, que é organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, vai ocorrer no período das 12h às 22h e tem entrada franca. Uma programação especial está sendo preparada para o público presente e o local contará com praça de alimentação e apresentações artísticas. Como sempre, a edição será bem diversificada e contará com mais de 30 expositores, sendo eles em sua maioria de Mogi Guaçu.