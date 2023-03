Gaules renova parceria com Stock Car e anuncia acordo com Turismo Nacional

Streamer que virou um fenômeno muito além dos eSports, Alexandre Borba ‘Gaules’ seguirá parceiro da Stock Car Pro Series na temporada 2023. Nesta segunda-feira (13), a Vicar, promotora da principal categoria do automobilismo na América Latina, anunciou a renovação do acordo com a Omelete Company, assegurando o direito de a Tribo transmitir todas as 12 etapas do campeonato, marcado para começar em dois de abril no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO). As transmissões ao vivo serão veiculadas pelos canais da Tribo na plataforma Twitch. O anúncio consolida a ampliação do alcance da Stock Car no universo do streaming.

O próprio Gaules fará a transmissão de parte das etapas da Stock Car com o streamer e publicitário Victor Taube, conhecido no universo da Twitch como Velho Vamp, sendo o responsável por liderar as demais exibições que também terão transmissão na Gaulestv. Velho Vamp é apaixonado pelo automobilismo.

Outra novidade é a produção de conteúdos exclusivos entre as etapas, ampliando a presença tanto da Stock Car, BRB Fórmula 4 Brasil, Stock Series e, agora, da Turismo Nacional nas plataformas coordenadas da Tribo.

“A aproximação com o público jovem e a consolidação no universo digital são metas da Vicar para suas categorias. E a parceria com a Tribo é um passo importante nessa direção”, diz Erik Rehder, gerente de marketing da Vicar e responsável pelo setor de direitos de transmissão. “A primeira temporada de transmissão das provas da Stock com a Tribo nos mostrou que esse é um caminho muito promissor, que ainda trará benefícios enormes para os fãs, patrocinadores e equipes. Por isso, estamos muito felizes com a renovação do acordo com as categoria e, agora, com a nova parceria abrangendo a Turismo Nacional”, completou Rehder.



A força da Tribo — Focado nos eSports desde 1998, Alexandre Gaules fez parte da primeira geração de jogadores profissionais do mundo. Atuou nove anos como jogador e três como técnico, sendo o primeiro a conquistar um título mundial no Counter-Strike nessa função.

Seu canal da Twitch está entre os cinco com mais assinantes no mundo.

Desde 2020, Gaules se mantém como o segundo streamer mais visto na Twitch. Em 2021, Gaules chegou a 3,1 milhões de seguidores, acumulando mais de 165 milhões de horas assistidas, consolidando a posição no ranking mundial. No rol de competições fora do ambiente de jogos eletrônicos já transmitidas pela Tribo do Gaules, além da Stock Car estão a NBA, o GP de São Paulo de Fórmula 1 e o Campeonato Carioca de Futebol.

Experiente criador de conteúdo, Velho Vamp também tem muita intimidade com o esporte a motor. Com mais de 285 mil seguidores, o streamer realizou, durante a pandemia, transmissões do Motorsport Manager, simulador de corridas de Fórmula 1. Além de Gaules e Velho Vamp, o time de apresentadores da Tribo reúne também os streamers Liminha, Apoka e Mch, que estarão presencialmente em algumas das etapas durante o ano.

O acordo também renova as transmissões de outros campeonatos da Vicar: a categoria de acesso Stock Series e o BRB Fórmula 4 Brasil Credenciado pela FIA. Neste aspecto, a novidade é a inclusão no acordo das transmissões da Turismo Nacional, categoria da Vicar disputada pelos carros mais vendidos do País.

Stock Car Pro Series, temporada 2023, calendário

1ª etapa – 02 de abril – Goiânia

2ª etapa – 23 de abril – Interlagos

3ª etapa – 21 de maio – Rio Grande do Sul

4ª etapa – 18 de junho – Brasília ou Paraná

5ª etapa – 9 de julho – Interlagos

6ª etapa – 6 de agosto – Velocitta

7ª etapa – 27 de agosto – Goiânia

8ª etapa – 17 de setembro – Rio Grande do Sul

9ª etapa – 8 de outubro – local a confirmar

10ª etapa – 29 de outubro – Velocitta

11ª etapa – 26 de novembro – Brasília

12ª etapa – 17 de dezembro – Interlagos

BRB Fórmula 4 Brasil, temporada 2023

1ª etapa – Interlagos – 23 de abril

2ª etapa – Brasília – 18 de junho

3ª etapa – Velocitta – 6 de agosto

4ª etapa – Goiânia – 27 de agosto

5ª etapa – Interlagos – 5 de novembro*

6ª etapa – Brasília – 26 de novembro

*Preliminar do GP de São Paulo de Fórmula 1



Stock Series, temporada 2023, calendário:

1ª etapa – Interlagos – 23 de abril

2ª etapa – Brasília ou Cascavel – 18 de junho

3ª etapa – Goiânia – 27 de agosto

4ª etapa – Rio Grande do Sul – 17 de setembro

5ª etapa – Velocitta – 29 de outubro

6ª etapa – Interlagos – 17 de dezembro

Turismo Nacional: Calendário 2023

Etapa / Data / Local / Observação

01 – 02 de abril – Goiânia (GO) – com Stock Car

02 – 28 de maio – Tarumã (RS)

03 – 11 de junho – Interlagos (SP) – com TCR

04 – 13 de agosto – Goiânia (GO)

05 – 24 de setembro – RS ou Cascavel (PR) – com TCR

06 – 03 de dezembro – Brasília (DF) – com TCR