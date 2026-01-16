Grandes lançamentos da telona do Cineflix do Buriti Shopping

Confira os lançamentos do Buriti Shopping na cidade de Mogi Guaçu. No
período: 15/01/2026 à 21/01/2026.
O AGENTE SECRETO (IDIOMA ORIGINAL) (O AGENTE SECRETO)
Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Kleber Mendonça Filho, Duração: 02:40:00h, com: Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone.
SALA 4
15/01/2026 – Quinta-Feira: 21:00h
16/01/2026 – Sexta-Feira: 21:00h
17/01/2026 – Sábado: 21:00h
18/01/2026 – Domingo: 21:00h
19/01/2026 – Segunda-Feira: 21:00h
20/01/2026 – Terça-Feira: 21:00h
21/01/2026 – Quarta-Feira: 21:00h
ZOOTOPIA 2 (D) (DUBLADO) (ZOOTOPIA 2)
Classificação: 6 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Jared Bush, Byron Howard, Duração: 01:48:00h.
SALA 1
15/01/2026 – Quinta-Feira: 16:10h – 18:30h
16/01/2026 – Sexta-Feira: 16:10h – 18:30h
17/01/2026 – Sábado: 16:10h – 18:30h
18/01/2026 – Domingo: 16:10h – 18:30h
19/01/2026 – Segunda-Feira: 16:10h – 18:30h
20/01/2026 – Terça-Feira: 16:10h – 18:30h
21/01/2026 – Quarta-Feira: 16:10h – 18:30h
AVATAR: FOGO E CINZAS (D) (DUBLADO) (Avatar: Fire and ash)
Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: Inglês, Diretor: James Cameron, Duração: 03:17:00h, com: Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver.
SALA 1
15/01/2026 – Quinta-Feira: 20:50h
16/01/2026 – Sexta-Feira: 20:50h
17/01/2026 – Sábado: 20:50h
18/01/2026 – Domingo: 20:50h
19/01/2026 – Segunda-Feira: 20:50h
20/01/2026 – Terça-Feira: 20:50h
21/01/2026 – Quarta-Feira: 20:50h
AVATAR: FOGO E CINZAS 3D (D) (DUBLADO) (Avatar: Fire and ash)
Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: Inglês, Diretor: James Cameron, Duração: 03:17:00h, com: Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver.
SALA 2
15/01/2026 – Quinta-Feira: 15:30h – 20:00h
16/01/2026 – Sexta-Feira: 15:30h – 20:00h
17/01/2026 – Sábado: 15:30h – 20:00h
18/01/2026 – Domingo: 15:30h – 20:00h
19/01/2026 – Segunda-Feira: 15:30h – 20:00h
20/01/2026 – Terça-Feira: 15:30h – 20:00h
21/01/2026 – Quarta-Feira: 15:30h – 20:00h
BOB ESPONJA: EM BUSCA DA CALÇA QUADRADA (D) (DUBLADO) (The SpongeBob movie: Search for
squarePants) Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: inglês, Diretor: Derek Drymon, Duração: 01:36:00h.
SALA 1
15/01/2026 – Quinta-Feira: 14:00h
16/01/2026 – Sexta-Feira: 14:00h
17/01/2026 – Sábado: 14:00h
18/01/2026 – Domingo: 14:00h
19/01/2026 – Segunda-Feira: 14:00h
20/01/2026 – Terça-Feira: 14:00h
21/01/2026 – Quarta-Feira: 14:00h
A EMPREGADA (D) (DUBLADO) (Housemaid)
Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: inglês, Diretor: Paul Feig, Duração: 02:11:00h, com: Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar.
SALA 5
15/01/2026 – Quinta-Feira: 19:00h – 21:40h
16/01/2026 – Sexta-Feira: 19:00h – 21:40h
17/01/2026 – Sábado: 19:00h – 21:40h
18/01/2026 – Domingo: 19:00h – 21:40h
19/01/2026 – Segunda-Feira: 19:00h – 21:40h
20/01/2026 – Terça-Feira: 19:00h – 21:40h
21/01/2026 – Quarta-Feira: 19:00h – 21:40h
ANACONDA (D) (DUBLADO) (ANACONDA)
Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Tom Gormican, Duração: 01:39:00h, com: Jack Black, Paul Rudd, Selton Melo.
SALA 4
15/01/2026 – Quinta-Feira: 14:10h
16/01/2026 – Sexta-Feira: 14:10h
17/01/2026 – Sábado: 14:10h
18/01/2026 – Domingo: 14:10h
19/01/2026 – Segunda-Feira: 14:10h
20/01/2026 – Terça-Feira: 14:10h
21/01/2026 – Quarta-Feira: 14:10h
TOM & JERRY: UMA AVENTURA NO MUSEU (D) (DUBLADO) (TOM & JERRY: FORBIDDEN COMPASS)
Ano de Produção: 2026, Idioma: INGLÊS, Diretor: Gang Zhang, Duração: 01:39:00h.
SALA 3
15/01/2026 – Quinta-Feira: 15:00h
16/01/2026 – Sexta-Feira: 15:00h
17/01/2026 – Sábado: 15:00h
18/01/2026 – Domingo: 15:00h
19/01/2026 – Segunda-Feira: 15:00h
20/01/2026 – Terça-Feira: 15:00h
21/01/2026 – Quarta-Feira: 15:00h
DAVI: NASCE UM REI (D) (DUBLADO) (DAVI)
Classificação: 10 anos, Ano de Produção: 2025, Idioma: INGLÊS, Diretor: Brent Dawes, Phil Cunningham, Duração: 01:49:00h,
SALA 4
15/01/2026 – Quinta-Feira: 16:20h – 18:40h
16/01/2026 – Sexta-Feira: 16:20h – 18:40h
17/01/2026 – Sábado: 16:20h – 18:40h
18/01/2026 – Domingo: 16:20h – 18:40h
19/01/2026 – Segunda-Feira: 16:20h – 18:40h
20/01/2026 – Terça-Feira: 16:20h – 18:40h
21/01/2026 – Quarta-Feira: 16:20h – 18:40h
EXTERMÍNIO: O TEMPLO DOS OSSOS (D) (DUBLADO) (28 YEARS LATER: THE BONE TEMPLE)
Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2026, Idioma: INGLÊS, Diretor: Nia DaCosta, Duração: 01:49:00h, com: Ralph Fiennes, Jack O’Connell, Emma Laird.
SALA 3
15/01/2026 – Quinta-Feira: 17:20h – 19:40h – 22:00h
16/01/2026 – Sexta-Feira: 17:20h – 19:40h – 22:00h
17/01/2026 – Sábado: 17:20h – 19:40h – 22:00h
18/01/2026 – Domingo: 17:20h – 19:40h – 22:00h
19/01/2026 – Segunda-Feira: 17:20h – 19:40h – 22:00h
20/01/2026 – Terça-Feira: 17:20h – 19:40h – 22:00h
21/01/2026 – Quarta-Feira: 17:20h – 19:40h – 22:00h
O DIÁRIO DE PILAR NA AMAZÔNIA (IDIOMA ORIGINAL) (O DIÁRIO DE PILAR NA AMAZÔNIA)
Ano de Produção: 2026, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Eduardo Vaisman, Duração: 01:31:00h, com: Lina Flor, Sophia Ataíde, Miguel Soares.
SALA 5
15/01/2026 – Quinta-Feira: 14:50h – 16:50h
16/01/2026 – Sexta-Feira: 14:50h – 16:50h
17/01/2026 – Sábado: 14:50h – 16:50h
18/01/2026 – Domingo: 14:50h – 16:50h
19/01/2026 – Segunda-Feira: 14:50h – 16:50h
20/01/2026 – Terça-Feira: 14:50h – 16:50h
21/01/2026 – Quarta-Feira: 14:50h – 16:50h
