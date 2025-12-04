Iguatemi Campinas terá horário ampliado neste final de ano

O Iguatemi Campinas irá trabalhar com horários especiais neste final de ano, para ampliar o conforto dos clientes. Além de ter funcionamento diferenciado no feriado de 8 de dezembro, dia da Padroeira da Cidade, Nossa Senhora da Conceição, a partir de 13 de dezembro o empreendimento irá abrir das 10 às 23h, inclusive aos domingos.

Confira abaixo os horários especiais do Iguatemi Campinas:

Dia 08/12, segunda-feira, Dia de Nossa Senhora da Conceição

Lojas e quiosques: das 12h às 20h

Alimentação e lazer: das 11h às 22h

De 13/12 a 23/12

Lojas e quiosques: das 10h às 23h

Alimentação e lazer: das 11h às 23h

Dia 24/12 (quarta-feira)

Lojas e quiosques: das 10h às 18h

Alimentação e lazer: das 11h às 18h

Dia 25/12 (quinta-feira)

Lojas e quiosques: estarão fechados

Alimentação e lazer: terão funcionamento facultativo das 11h às 20h

Dia 31/12 (quarta-feira)

Lojas e quiosques: das 10h às 15h

Alimentação e lazer: das 11h às 15h

Dia 01/01/2026 (quinta-feira)

Lojas e quiosques: estarão fechados

Alimentação e lazer: terão funcionamento facultativo das 11h às 20h