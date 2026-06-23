Guilherme da Farmácia acredita que o Brasil chega como favorito absoluto ao título mundial

O Presidente da Câmara Municipal de nossa cidade Guaçuana Guilherme Souza Campos mais conhecido como Guilherme da Farmácia comenta sobre a nossa querida Seleção Brasileira. Na minha opinião, a Seleção Brasileira chega muito forte para esta competição. O Brasil sempre entra como um dos favoritos pela tradição, qualidade dos jogadores e pela capacidade de crescer em momentos decisivos. Acredito que temos totais condições de brigar pelo título.

Além do Brasil, vejo três seleções com grandes chances de conquistar o Mundial: a França, atual potência do futebol mundial; a Espanha, que vive uma excelente fase; e Portugal, que possui uma geração muito talentosa e competitiva.