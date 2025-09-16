HAWAÍ CONQUISTA MAIS UM TÍTULO DA SEGUNDONA DE MOGI GUAÇU

Neste domingo, 14 de setembro, o Havaí, time de Martinho Prado, sagrou-se campeão do 27º Campeonato Municipal de Futebol da 2ª Divisão. A equipe venceu o Munhoz por 4 a 2 nos pênaltis, após o empate por 0 a 0 no tempo normal. ( Informações e foto: Assessoria Imprensa .PMMG )

Depois de 20 anos, o Hawaí levantou o segundo caneco da 2ª Divisão. Além do título, o elenco teve ainda o artilheiro da competição, o jogador Izaac com sete gols, e o goleiro menos vazado, Felipe Oliveira, que sofreu apenas quatro gols na temporada.

Hawaí e Munhoz subiram para disputar o 28º Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão de 2026. A final aconteceu no Furno, no Parque Cidade Nova.