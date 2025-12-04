Horários especiais de funcionamento do Galleria Shopping

O Galleria Shopping divulga os horários deste final de ano. Além de ter funcionamento diferenciado na próxima segunda-feira, 8 de dezembro, feriado da padroeira de Campinas, Nossa Senhora da Conceição, o empreendimento terá abertura ampliada nos domingos que antecedem o Natal, dias 14 e 21 de dezembro. O shopping também irá trabalhar com horários especiais nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro de 2026.
No restante do mês, permanecerá o funcionamento padrão: de segunda a sábado, lojas e quiosques abrem das 10h às 22h e operações de alimentação e lazer, das 11h às 22h. Nos domingos 7 e 28 de dezembro, lojas abrirão das 12h às 20h e operações de alimentação e lazer, das 11h às 22h.
Confira abaixo os horários especiais:
Dia 08/12, segunda-feira, Dia de Nossa Senhora da Conceição
Lojas e quiosques: das 12h às 20h
Alimentação e lazer: das 11h às 22h
Dias 14/12 e 21/12 (domingos)
Lojas e quiosques: das 10h às 22h
Alimentação e lazer: das 11h às 22h
Lojas e quiosques: das 10h às 18h
Alimentação e lazer: das 11h às 18h
Lojas e quiosques: estarão fechados
Alimentação e lazer: terão funcionamento facultativo das 11h às 20h
Lojas e quiosques: das 10h às 15h
Alimentação e lazer: das 11h às 14h
Dia 01/01/2026 (quinta-feira)
Lojas e quiosques: estarão fechados
Alimentação e lazer: terão funcionamento facultativo das 11h às 20h