Iguatemi Campinas reccebe Mattel-the experience : uma experiência imersiva e interativa

A Iguatemi S.A., uma das maiores empresas full services do setor de shopping centers, anuncia a chegada de Mattel – The Experience, uma experiência cultural imersiva que celebra oito décadas de histórias, personagens e marcas que inspiraram gerações em todo o mundo. A atração chega ao Iguatemi Campinas no dia 19 de fevereiro e convida o público a viver uma jornada lúdica e sensorial que combina arte, tecnologia, nostalgia e diversão.

Mais do que uma exposição, Mattel – The Experience é um verdadeiro universo de imaginação. O circuito interativo conduz os visitantes por cenários dedicados a ícones como Barbie, Hot Wheels, Polly Pocket, UNO, Monster High e Masters of the Universe, unindo interatividade, fotografia, som, luzes e movimentos em um único lugar. Cada ambiente propõe uma imersão única, do closet da Barbie ao castelo de Grayskull, passando pelas pistas alaranjadas da Hot Wheels e o mundo em miniatura da Polly Pocket.

“Com Mattel – The Experience, damos mais um passo na construção de projetos proprietários que criam memórias afetivas para o nosso público. A parceria com a Mattel reforça o propósito da Iguatemi de ser um espaço onde as famílias se conectam por meio de experiências inspiradoras e autênticas”, afirma Renata Zitune, Diretora Executiva de Marketing e Patrocínio da Iguatemi S.A.

A atração passou pelo Iguatemi Esplanada, em Sorocaba, segue para o Iguatemi Campinas, em Campinas, e depois para o Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, reforçando o posicionamento da marca em promover projetos autênticos e proprietários, que proporcionam experiências além das compras.

Os ingressos já estão disponíveis na Sympla. A classificação é livre, e as sessões acontecem no Espaço de Eventos no segundo piso do Iguatemi Campinas, diariamente, conforme o horário abaixo, sempre considerando a última entrada 30 minutos antes do fechamento.

Serviço – Mattel The Experience

Data: de 19/02/2026 a 03/05/2026

Local: Espaço de Eventos do 2º piso do Iguatemi Campinas (Av. Iguatemi, 777, Vila Brandina, Campinas, SP)

Classificação: Livre

Dias e horários:

• Segunda – fechado para manutenção

• Terça, quarta, quinta, sexta e domingo – das 12h às 20h

• Sábado – das10h às 22h

Última sessão: 30 minutos antes do fechamento

Valores:

• Inteira: R$ 20,00

• Meia: R$ 10,00

Benefício Iguatemi One: clientes Iguatemi One contam com a promoção compre um ingresso e ganhe outro, válida às terças e quartas-feiras, nas sessões das 12h às 17h, para ingressos de inteira e meia-entrada

Onde adquirir: Ingressos disponíveis exclusivamente na Sympla https://bileto.sympla.com.br/event/114574/d/356745