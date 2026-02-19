O bloco Inclusão Folia é campeão do Carnaval Família – Guaçu Folia 2026. O resultado foi divulgado no final das apresentações dos blocos concorrentes durante o último fim de semana de Carnaval, no Parque dos Ingás, no Centro, que reuniu cerca de três mil pessoas nos dois dias de festa.
A programação, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura, aconteceu no sábado e domingo, dias 14 e 15 de fevereiro, e contou com apresentações de blocos carnavalescos, além de atrações musicais que animaram o público.
Na classificação geral do Guaçu Folia 2026, o bloco Inclusão Folia conquistou o primeiro lugar, seguido pelo Remelexo, que ficou em segundo. O terceiro colocado foi o Quintal da Lu, enquanto o quarto lugar acabou ficando com o bloco Não Empurra Que É Mosh!.
Além de certificados, medalhas e troféus, os blocos receberam premiação em dinheiro conforme a colocação: R$ 5.000 para o primeiro lugar; R$ 2.500 para o segundo; R$ 1.000 para o terceiro; e R$ 500 para o quarto colocado.
Durante os dois dias de folia, o público conferiu a apresentação do DJ Kaká, do músico Paulinho Renato, que levou ao palco muito axé baiano, e da banda Balaio Doido. A Guarda Civil Municipal (GCM) reforçou o patrulhamento em toda a região do evento, o que assegurou tranquilidade para os foliões. Nenhuma ocorrência foi registrada durante a festa.
O secretário de Cultura, André Sastri, destacou o sucesso do evento e a participação da comunidade. “O Guaçu Folia superou nossas expectativas. Tivemos uma festa bonita, organizada e segura, com grande participação da população. Nosso objetivo é valorizar a tradição carnavalesca e ver as famílias reunidas, assim como os blocos se dedicando às apresentações mostrou que estamos no caminho certo”, disse.