Iniciada a construção de ponte sobre o Rio Mogi Guaçu

Após décadas de espera, começou a tão esperada construção de uma nova ponte na Avenida dos Trabalhadores sobre o Rio Mogi Guaçu, ao lado da centenária Ponte de Ferro. A empresa contratada para a execução do serviço iniciou os preparativos para montagem do canteiro de obras.

Além da Avenida dos Trabalhadores, também foi iniciada a construção da ponte na Avenida Brasil, que será duplicada. A supressão de algumas espécies de árvore ocorrerá para que seja iniciada a locação da medição e da montagem do canteiro de obras para início da função nos dois locais.

A construção das duas pontes está no cronograma dos R$ 29 milhões em investimentos para as obras de mobilidade urbana. São obras essenciais, que garantirão maior fluidez no trânsito e assegurarão no desenvolvimento de Mogi Guaçu, que nas últimas décadas priorizou na construção de avenidas e ligações para todas as regiões do perímetro urbano.

Para a duplicação da Avenida Brasil será apresentado um projeto de troca de solo para que as obras possam ser retomadas no local. A Avenida dos Trabalhadores já está recebendo nova iluminação e a construção da ciclovia após o Centro Cultural foi retomada.

A fase 1 da Avenida Alíbio Caveanha, localizada no Jardim Novo, também está em estágio avançado, mesmo com a paralisação de quase 100 dias das obras até que a Câmara aprovasse a mudança na lei que autorizou o Município a investir os R$ 29 milhões nas obras de mobilidade.

Com recursos próprios, a Prefeitura está finalizando a segunda fase da Avenida Alíbio Caveanha, a partir da SP-342 até o Ypê Amarelo, que está recebendo iluminação e sinalização horizontal e vertical para que possa ser liberada.