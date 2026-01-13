Inscrições de blocos para o Guaçu Folia 2026

As inscrições para blocos carnavalescos interessados em participar do Carnaval Família – Guaçu Folia 2026 se encerram na próxima segunda-feira, 19 de janeiro. O evento, que será organizado pela Secretaria Municipal de Cultura, acontece nos dias 14 e 15 de fevereiro, sábado e domingo de Carnaval, no Parque dos Ingás, região central da cidade, com o objetivo de promover a tradição, a arte e o fortalecimento da cultura popular.

O edital completo encontra-se no Diário Oficial do Município, edição de 29 de novembro de 2025, disponível em www.mogiguacu.sp.gov.br. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário online pelo link: https://bit.ly/48z3ymi.

A chamada pública prevê a seleção de até sete blocos carnavalescos. Cada responsável poderá inscrever apenas um grupo. Cada bloco, por sua vez, deverá indicar até dois candidatos a Rei Momo e duas candidatas a Rainha do Carnaval 2026. Os participantes precisam ser maiores de 18 anos, residentes em Mogi Guaçu e não podem ter sido vencedores em edições anteriores.

O concurso para escolha da Corte do Carnaval será realizado no dia 10 de fevereiro, uma terça-feira, às 19h, durante a Feirarte Especial – Grito de Carnaval, no Centro Cultural.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, André Sastri, o evento busca estimular o resgate da cultura carnavalesca no município, valorizar artistas e coletivos locais, ampliar o acesso às manifestações culturais e fortalecer o turismo. “A edição de 2026 terá caráter familiar, prezando por um ambiente seguro, inclusivo e de confraternização para moradores e visitantes”, destacou.

Desfiles

Os desfiles dos blocos acontecerão no sábado e no domingo de Carnaval, dias 14 e 15 de fevereiro, sempre a partir das 16h. Cada grupo terá entre 20 e 30 minutos para sua apresentação. A ordem dos desfiles será definida por sorteio no dia 26 de janeiro, na Secretaria de Cultura, e será mantida nos dois dias de evento. O transporte de instrumentos e materiais ficará sob responsabilidade dos próprios blocos.

Além de certificados, medalhas e troféus, os blocos mais bem avaliados receberão premiação em dinheiro, conforme a classificação: 1º lugar receberá R$ 5.000; 2º lugar, R$ 2.500; 3º lugar, R$ 1.000; e 4º ao 7º lugares, R$ 500 cada.

“O Guaçu Folia 2026 promete movimentar a cidade e fortalecer ainda mais a identidade cultural do município. A expectativa é ampliar o engajamento dos grupos locais e consolidar o evento como um dos mais importantes do calendário cultural da região”, concluiu o secretário.